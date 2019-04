'El segundo no es lugar para mí': Carlos Queiroz

Un conversatorio previo a la Copa América de Brasil se llevó a cabo este martes en Bogotá, con la presencia del técnico de la Selección, Carlos Queiroz, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, el embajador de Brasil en Colombia, Julio Glinternick Bitelli, y el periodista Pache Andrade. Durante el evento, se confirmó que la Federación renovó su alianza con la firma Servientrega, por otros cuatro años.

En la charla, Queiroz se refirió a sus expectativas para la Copa y a la coyuntura de lesiones en la Selección.

Lesiones: "Las lesiones son parte del fútbol y de la vida. Estamos trabajando muy cerca de los jugadores. Tenemos tranquilidad y confianza y con el trabajo que estamos haciendo vamos a llegar bien a Brasil":



Colombia: "El orgullo de un país es estar todos muy contentos con el rendimiento del equipo y de los jugadores. Lo más importante siempre es salir con la cabeza arriba, y que la gente en el estadio y en la casa siente felicidad y orgullo de lo que pasa. Estamos estudiando y aprendiendo mucho. Es como la punta de un iceberg. Lo primero que me aprendí fue el número de los jugadores colombianos en todo el mundo, más de mil jugadores".



Técnica: "Para mí es una sorpresa observar el potencial que tiene Colombia y las posibilidades de hacer un desarrollo armonioso con los clubes. Lo primero es la técnica y lo segundo es la pasión, si tenemos eso es una mezcla explosiva para el éxito".



A Brasil. "Les deseamos muchos éxitos en la Copa América y que ojalá podamos ser campeones allá. El segundo no es lugar para mí (risas)".



Estadía: Estoy encantado, todos han sido muy cariñosos conmigo, ha sido muy bonito todo. Soy portugués peor nací en África, en Mozambique, un hábitat muy parecido a Colombia. Entonces me siento en casa, es como mi infancia, siento cariño y gran responsabilidad. Dios quiera que con mi experiencia y conocimiento hacer lo mejor para Colombia y responder a la confianza que me dieron".

Palabras de Jesurún

"Creo que Colombia ha venido creciendo internacionalmente. Hay algunas preocupaciones pero hay gran optimismo":



"Estamos con un trabajador incansable. Cuando las cosas se hacen bien, tienen que terminar bien. Vamos con mucho optimismo y vamos a un país que nos trató muy ben en el pasado mundial".



"Los jugadores tienen claro que todos quiere ir. El trabajo es bien estructurado. El profesor es de un trabajo incansable, me tiene al rote. Llega a las 6:30 a. m. a mi oficina y se va a las 8 de la noche".



"Por cronología nos tocaría la Copa América en 2040. Ahora se abrió la posibilidad de hace runa nueva Copa. Cualquier cosa que consigamos, así se aun partido, es ganancia. Estamos trabajando para tener la fase final, Argentina tiene las mismas intenciones, la diferencia es que ellos tuvieron 9 finales y nosotros una, y eso puede ayudar. Estamos aspirando a tener la mayor cantidad de partidos, a Colombia le gusta ser anfitrión.



"Hace 25 o 30 años todos los colombianos en su mayoría éramos hinchas de Brasil, les aprendimos mucho. Antes íbamos solamente a participar, hoy les vamos a pelear el título".

Embajador habla de cifras y organización

"La experiencia que nos dejó el mundial y los Juegos hacen que todo sea más fácil. Los estadios están listos. La logística también. Va a haber reconocimiento facial para evitar problemas. Esperemos que lo colombianos vaya a los partidos y se queden a conocer".



"Colombia fue el segundo país que más gente llevó al Mundial 2014, 50 mil personas. Solo había más de los vecinos del sur. En los olímpicos Colombia estuvo entre los 10 países que más gente llevó. Estamos esperando esa marea amarilla que dejó tan buena imagen en Brasil".



"La Copa América ya no es como antes, ahora cualquiera le gana a cualquiera. Venezuela viene de pasarle a Argentina, los dos asiáticos son fuertes. Creo que a Brasil no le fue mal en el mundial. Siempre que hicimos la Copa la ganamos"



"Veo a Colombia candidatísima Tienen problemas con las lesiones, pero la veo bien".



DEPORTES