'Colombia es una Selección increíble': Carlos Queiroz

El entrenador de Irán, Carlos Queiroz, dijo este viernes que fue “honrado” por ser cortejado por la Federación Colombiana de Fútbol, que insiste en que sea su seleccionador nacional después de la Copa Asia que termina a comienzos de febrero.

El portugués, que ha sido entrenador de Irán durante ocho años de vértigo, insistió en que sigue comprometido con devolver el trofeo continental al equipo que dirige, por primera vez en más de 40 años.

"No hay duda de que Colombia expresó su interés y confianza en mí", dijo Queiroz a AFP en una entrevista antes de que Irán se enfrentara a Omán en los octavos de final de la Copa el fin de semana.



“(Colombia) Es una Selección increíble con jugadores fantásticos y un muy alto ránking de la FIFA: es un equipo nacional prestigioso. Es un honor y algo que me enorgullece mucho, pero en este momento mi responsabilidad es con Irán”, agregó el entrenador de 65 años, quien casi clasifica a Irán a la segunda ronda de la Copa Mundo del año pasado en Rusia.



“Después de la Copa Asiática, tomaré en consideración, con seguridad, la invitación de Colombia”. A pesar de la seria actuación iraní en el Mundial, las autoridades del fútbol iraní optaron por no ofrecerle un nuevo contrato de cuatro años, una decisión que picó al exentrenador de Portugal. “(Eso) Me sorprendió un poco, para ser honesto", admitió.

Después de la Copa Asiática, tomaré en consideración, con seguridad, la invitación de Colombia FACEBOOK

TWITTER

“Estas circunstancias no fueron creadas por mí, fue la decisión de la federación. Los entrenadores tienen su futuro en manos de los presidentes. Quieren moverse en otra dirección y seguro que también encontraré otra solución”, dijo Queiroz y se encogió de hombros.



Irán es favorito de la Copa Asiática junto con Corea del Sur y Queiroz elogió el deseo y la determinación mostrada por sus jugadores a pesar de la confusión causada por las sanciones impuestas en el país.



DEPORTES