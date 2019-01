Brahim Díaz es nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ha hecho público este domingo un comunicado en el que informa oficialmente del fichaje del centrocampista español Brahim Díaz, de 19 años, procedente del Manchester City y que queda vinculado al club lo que queda de temporada y las seis siguientes, hasta el 30 de junio de 2025.

"El Real Madrid y el Manchester City han acordado el traspaso del jugador Brahim Díaz", señala el club en un comunicado que informa del primer fichaje madridista en el mercado invernal y que podría disputar sus primeros minutos el miércoles en Copa del Rey ante el Leganés.

El jugador queda vinculado al Real Madrid lo que queda de temporada y las seis siguientes, hasta el 30 de junio de 2025, explica la entidad. Brahim será presentado este lunes en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, tras superar el pertinente reconocimiento médico. Posteriormente, pisará por primera vez el césped del estadio madridista con la camiseta del Real Madrid y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa.



Ampliando la apuesta por jóvenes valores, el Real Madrid ficha a un centrocampista de 19 años (Málaga, 3 de agosto de 1999), que se marchó hace un lustro de la capital de la Costa del Sol con sólo 14 años para fichar por el Manchester City donde cerró su crecimiento. Dos temporadas después de llegar al conjunto inglés, el técnico español Pep Guardiola lo hizo debutar con 17 años recién cumplidos en un partido de la Copa de la Liga inglesa ante el Swansea en septiembre de 2016.

El centrocampista ofensivo malagueño dejó su huella en los equipos modestos que lo formaron, pese a marcharse muy joven. Comenzó su carrera en el Tiro Pichón CD, pasó por la UD Mortadelo y recaló en las filas del Málaga CF, donde fue estandarte de La Academia blanquiazul hasta sus 14 años. El Real Madrid paga 17 millones de euros más unas variables en concepto de objetivos que podrían irse a cinco millones más, según desveló el diario británico 'The Telegraph'.



El Manchester City impuso una cláusula especial en el traspaso, por la cual recibiría un 40 % en el hipotético caso de un futuro traspaso al eterno rival, el Manchester United. Igualmente recibirían el 15% de cualquier futuro traspaso a otro club. El contrato de Brahim Díaz con el Manchester City vencía a finales de esta temporada, y el jugador decidió no renovar ante el interés de grandes clubes a los que se ha impuesto el Real Madrid.



El conjunto español ha optado por pagar una cantidad para incorporar en el mercado invernal al jugador y no esperar a hacerlo libre el próximo verano.



EFE