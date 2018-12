Barcelona venció al Celta y terminó el 2018 como líder de la Liga

Barcelona despidió 2018 como líder de la Liga, tras derrotar al Celta en el Camp Nou (2-0), en partido que resolvió en un gran primera mitad para luego aburrir con un juego anodino en la segunda.

El equipo azulgrana encadena cuatro victorias en el campeonato en las que no ha encajado ningún gol -una de las asignaturas pendientes de los de Ernesto Valverde- y ha anotado trece dianas. Marcó el Barça en la primera que tuvo.



Como tantas y tantas veces, la fabricaron Leo Messi y Jordi Alba. Un tuya-mía que acabó con un disparo seco del astro argentino, el rechace de Rubén Blanco y el remate a gol de Dembélé. Faltas de indisciplina al margen, el francés está dando un gran rendimiento a su equipo en las últimas semanas. Ya suma diez tantos entre todas las competiciones y le ha ganado el pulso a Coutinho en el once de Valverde.



Con Messi al mando de las operaciones, Alba abriendo el campo por la izquierda y Dembélé campando a sus anchas por el césped del Camp Nou, los azulgranas disfrutaron de un plácida primera mitad.



Los locales pudieron hacer el segundo en una contra. Dembélé chocó con Ruben Blanco al intentar llegar a un balón al espacio, Alba aprovechó la salida del meta del Celta para rematar a gol y Araujo la sacó con el pecho bajo palos. Los vigueses tendrían su única ocasión en este primer acto poco después.



Un disparo colocado de Maxi Gómez que obligó a estirarse a Ter Stegen a los 25 minutos, y Luis Suárez daba la réplica con un tiro desviado tras un buena acción dentro del área. El Celta, plagado de buenas intenciones, intentaba fabricar algo de fútbol en cuanto robaba el balón, pero le faltaba puntería y precisión en los metros finales, ante la desesperación de Iago Aspas, al que le costaba recibir un balón en condiciones para hacer daño a la defensa azulgrana.



Al equipo de Cardoso le costaba correr hacia atrás y replegarse cada vez que perdía el balón, y el Barça lo aprovechó. De nuevo en transición, hacía el segundo justo antes de llegar al descanso, en otra conexión entre Jordi Alba y Messi que el '10' finiquitaría definiendo con la zurda su mano a mano con el Rubén Blanco.



Para colmo de males visitantes, Aspas, la estrella del conjunto vigués, se retiraba lesionado al inicio de la segunda parte. Aun así, el Celta siguió intentando disputarle el balón al Barcelona, aunque sin ideas para sorprender a Ter Stegen.



El equipo de Valverde, que parece haberse acostumbrado a especular cuando tiene el marcador a favor, se sentía cada vez más cómodo cediendo terreno a su rival para sentenciarle a la contra. Y el Celta fue ganando presencia en el campo contrario.

Méndez lo probó en un par de ocasiones -en la primera su disparo se marchó desviado y el segundo lo atajó Ter Stegen- y también Bertrán que sumaba otro remate, aunque éste inocente, a las estadísticas del cuadro gallego.



Ni con la entrada de Arthur y Coutinho logró el Barça recobrar el control del partido, aunque Suárez tuvo la más clara de toda la segunda parte para hacer el tercero. Una asistencia de Alba, pletórico un día más, dejaba solo al uruguayo que remataba cruzado rozando el palo izquierdo de la portería visitante.



Semedo tuvo otra poco después, pero su se encontró con la manopla de Rubén Blanco y, en el tiempo añadido, Messi, su falta de siempre, que esta vez envío por encima de la cruceta izquierda de la portería viguesa.



El Barcelona al final no aumentó la cuenta y el Celta no logró un gol del honor que hubiera sido merecido. Los azulgranas despiden 2018 como 2017: como el mejor equipo de Primera.

Síntesis

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Aleñá, min.86), Arturo Vidal (Arthur, min.62), Rakitic; Dembélé (min.68), Messi y Luis Suárez.



Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, David Costas, Mazán; Brais Méndez, Okay (Lobotka, min.14), Jozabed, Boufal (Sisto, min.75); Iago Aspas (Beltrán, min.52) y Maxi Gómez.



Goles: 1-0: Dembéle, min.10. 2-0: Messi, min.45.



Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro). No hubo amonestaciones.



Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 78.686 espectadores.



EFE