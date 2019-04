Griezmann, Costa y Morata, aún sin goles en el Camp Nou

Antoine Griezmann, Diego Costa y Álvaro Morata acaparan los focos goleadores del Atlético de Madrid en la visita de este sábado al Barcelona, con la duda de si partirán juntos desde el once titular en el Camp Nou, donde ninguno de los tres aún ha marcado ningún gol al equipo azulgrana.

No lo ha hecho Griezmann, que ha anotado seis goles al Barça en su carrera profesional, tres con el Atlético y tres con la Real Sociedad, pero ninguno en ese escenario; ni Morata, con un tanto ante él en la final de la Liga de Campeones de 2015, pero no en el Camp Nou; ni Diego Costa, que ha logrado un gol ante ese adversario, en la primera vuelta de la Liga en el estadio Wanda Metropolitano.



La dependencia de su eficacia sobre la portería rival es indudable en una visita de tal magnitud como la de este sábado, a la que Griezmann llega después de romper una racha de siete partidos seguidos sin marcar ningún tanto con el Atlético.



La cerró con el 2-0 al Girona. Ha anotado un total de 19 goles este curso, que le sitúan de nuevo como el mejor goleador del equipo, como en las cuatro campañas precedentes, desde que fichó por él en 2014. Al francés, Simeone suma la recuperación de sus respectivas dolencias de Diego Costa y Álvaro Morata.



El primero también volvió al gol, el pasado sábado frente al Alavés. Fue su quinto tanto en 20 encuentros de este curso. El segundo, desde su llegada en enero, ha conseguido cuatro goles en los nueve partidos que ha disputado.



El Atlético necesita sus tantos en el Camp Nou, donde no sólo ellos, sino que hasta 15 jugadores más de la actual plantilla no han logrado batir la portería local en ese escenario. Sólo lo han hecho tres: Diego Godín, con el gol que le dio la Liga al Atlético en 2013-14; Koke Resurrección, con otra diana en 2015-16; y Víctor Machín, 'Vitolo', que marcó con el Sevilla esa misma temporada.



Tampoco hay apenas ejemplos de victorias ligueras de jugadores del actual equipo del Atlético en el recinto azulgrana. En concreto, dos: Diego Godín, con el Villarreal en 2007-08 (1-2), y Juanfran Torres, con el Osasuna en 2008-09 (0-1).



Nadie más de los 21 hombres del presente conjunto ha vencido en sus desplazamientos allí. Tampoco ha ganado Diego Simeone, en sus once visitas. Y el Atlético no logra un triunfo en ese campo, donde pone en juego sus posibilidades de luchar por la Liga, desde hace más de una década, desde el 5 de febrero de 2006 por 1-3, con Pepe Murcia como técnico, con dos goles de Fernando Torres y con uno de Maxi Rodríguez.



Desde entonces, el conjunto rojiblanco ha visitado ese campo en 18 ocasiones, con doce derrotas y seis empates. También con 42 goles en contra y sólo trece a favor.



