Atlético de Madrid sigue luchando por la Liga: venció 1-0 a Levante

Un gol de penalti de Antoine Griezmann premió la ambición del Atlético de Madrid, que insistió e insistió hasta que doblegó al Levante (1-0), resistente una hora, pero derrotado después por el equipo rojiblanco, con la notable irrupción como titular de Vitolo y la parada decisiva de cada día de Oblak.

Tres puntos más para el Atlético, indispensables a la caza del liderato del Barcelona; su quinta victoria consecutiva en el Wanda Metropolitano y su decimosexta jornada sin derrota en un partido que le perteneció casi siempre, pero que sostuvo la emoción hasta el final, en el riesgo de un empate que habría sido injusto.



El Atlético jugó para ganar desde el primer minuto. No había margen para el error. Ninguno. Ni tampoco para los términos medios ni en la ambición ni en la voracidad. La tuvo el equipo rojiblanco desde el principio, capaz durante varios tramos de encerrar a su adversario y de someterle a un ejercicio de resistencia agobiante.



Lo contuvo el Levante casi una hora, por momentos al filo del gol en contra, atrincherado en su área, achicando como podía cada centro sobre su portería; unas veces por milímetros, los que le faltaron a Antoine Griezmann un par de veces o los que separaron cada envío del remate, otras por la intervención de Oier, una de ellas al francés.



No hubo entonces tantas ocasiones como pretendía y proponía el Atlético, pero sí una insistencia casi apabullante para su rival, como lo fue Vitolo en muchas de sus arrancadas por la izquierda. Por primera vez en el once en esta Liga, ya con 19 jornadas disputadas, es un extra indudable para el fútbol ofensivo del equipo rojiblanco.



Por destreza, agilidad, velocidad y talento. Es un futbolista para mucho más de lo que ha jugado en esta temporada, apenas dos presencias en el once -ambas contra el Sant Andreu- hasta este domingo, cuando obtuvo una plaza de titular que quizá debería haber sido suya mucho antes; una evidencia en el duelo ante el Levante.



Cuando abandonó el campo, en el 75, fue aclamado por el público. Él fue el motor que impulsó las mejores ocasiones en el primer tiempo. La segunda terminó en gol de Koke... hasta la irrupción del VAR.



El árbitro concedió el tanto primero; luego, ante las protestas del Levante, visionó la jugada, 'rebobinó' unos segundos y encontró que en el origen de la acción, la pérdida de la pelota en campo contrario, fue tal por un agarrón de Rodrigo sobre Bardhi.



No fue gol, con la frustración que supone para el equipo que ya lo ha celebrado y se ha marchado hasta su campo y con el alivio para el Levante, también trasladado a los minutos posteriores, cuando el equipo valenciano surgió de pronto en terreno contrario. Un ratito, con unos cuantos amagos y un tiro de Roger Martí. Nada más.



Hasta que el Atlético, que ya había sufrido mucho antes otra adversidad en forma de lesión, y reincidente en su defensa, con el tirón muscular que dejó fuera de combate a Savic en el minuto 7, se repuso del gol anulado, rearmó su presión y su intensidad y siguió a lo suyo, en la ofensiva que exigía doblegar el 'muro' oponente.



Lo intentó Koke, otra vez a centro de Vitolo, a la vuelta de vestuario y lo logró Griezmann a través de un penalti, por una mano de Vukcevic cuando se lanzó al suelo para repeler un centro de Thomas. El árbitro lo pensó unos instantes y señaló la pena máxima. El '7' rojiblanco la transformó. Su sexto gol en cinco jornadas.



Y el octavo de los últimos nueve de su equipo en el que ha participado el internacional francés, cuyas dudas de hace un par de años desde los once metros ya son un amargo recuerdo. Hoy por hoy es infalible en esa destreza, que ha supuesto los últimos seis puntos que ha sumado su equipo en el Metropolitano en el campeonato. Así definió su triunfo contra el Espanyol y así lo hizo este domingo contra el Levante.



Entonces también necesitó el aval de Jan Oblak, como también este mediodía, cuando solventó la primera exigencia de su adversario con la parada decisiva de cada día, agigantado en el duelo por el empate contra Morales y decisivo por enésima vez para mantener la insistencia del Atlético en la Liga.

Síntesis

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic (Giménez, m. 9), Godín, Juanfran; Koke, Thomas, Rodrigo, Vitolo (Kalinic, m. 76); Griezmann y Correa (Lemar, m. 72).



Levante: Oier; Jason, Cabaco, Rober Pier, Chema (Coke, m. 46), Toño; Vukcevic (Rochina, m. 67), Bardhi, Campaña; Morales y Roger (Borja Mayoral, m. 67).



Gol: 1-0, m. 57: Griezmann, de penalti.



Árbitro: Eduardo Prieto (C. Navarro). Amonestó a los visitantes Jason (m. 41) y Campaña (m. 93).



Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 63.000 espectadores. Antes del inicio del encuentro, Antoine Griezmann recibió el premio al mejor jugador de la Liga en el mes de diciembre.



EFE