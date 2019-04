Atlético gana y obliga a Barça al triunfo, para ser campeón de una vez

El Atlético de Madrid logró un triunfo por inercia, con un gol en propia puerta de Joaquín con el que derribó la resistencia del Valladolid, que clamó contra el VAR y la decisión del árbitro Melero López por un supuesto penalti por mano de Santiago Arias en los minutos finales y que chocó en tres ocasiones con Jan Oblak. Así, el Barcelona está obligado a ganar contra el Levante para coronarse campeón este mismo sábado.

La polémica está ahí, las paradas del portero también; todas claves en un encuentro que el equipo rojiblanco se tomó con relajación, que ganó con menos oportunidades que su adversario y que terminó en torno a su área, agarrado a las intervenciones de su guardameta para sostener que aún tiene algo por pelear en esta Liga.

La realidad que desprende es que tiene poco que decir en el torneo doméstico. Inalcanzable la cima del Barcelona y encarrilada la segunda plaza, el partido de este sábado fue una evidencia en ese sentido. No se exprimió jamás a lo largo de los 90 minutos, como si el triunfo fuera a llegar por la mera inercia de su superior nivel.



Lo consiguió luego, ya avanzada la segunda mitad, porque apretó más, porque lo buscó, porque demostró que el paso de los minutos ya no era una opción, pero sobre todo porque tuvo suerte. La entrada de Saúl por la banda y su posterior centro probablemente no habrían sido nada relevante, sin el cabezazo hacia su portería de Joaquín.



Así resolvió el Atlético, por un demérito ajeno más que por mérito propio, exceptuando otras dos soberbias paradas de Jan Oblak ya con 1-0 en el marcador, un partido de perfil bajo, en el que jugó a medio gas, propio de que todo está ya hecho para él este curso, de que los desafíos de verdad llegarán después del verano, cuando reinicie la era Simeone, ya sin Godín, aclamado este mismo sábado.



En el lado opuesto está el Valladolid. En tres jornadas se juega la vida; seguir o no en Primera División, con todo lo que eso supone en todos los aspectos de un club de fútbol. Y ya no depende de sí mismo para la permanencia, porque suma solo un punto más y ha jugado un partido más que el Girona, que recibe el domingo al Sevilla.



Era ya el minuto 87, cuando un cabezazo tocó en una mano de Santiago Arias. El árbitro, Melero López, visionó la jugada tras unos minutos de espera, le indicó al banquillo del Valladolid que no era penalti y señaló córner, entre la desesperación del equipo blanquivioleta, que no mereció perder en el Metropolitano.



Esta exigua victoria contra el 17º permite al Atlético colocarse provisionalmente a seis puntos del líder FC Barcelona, al que sólo le sirve ganar este sábado al Levante para poder celebrar el título.



AFP Y EFE