A falta de una fecha, así van los colombianos en la Champions League

La fase de grupos de la Liga de Campeones está cerca de terminar y el balance para los jugadores colombianos es bueno para los equipos de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Manuel Orejuela, mientras que Falcao García y Dávinson Sánchez viven momentos complicados.

Bayer Múnich ganó 5-1 al Benfica y solo le queda definir el primer lugar del grupo E cuando enfrente al Ajax de visitante, pero la clasificación a la siguiente ronda es un hecho. James Rodríguez solo ha estado 169 minutos en la cancha, en tres juegos y, por el momento, sigue lesionado.



Juventus, que le ganó 1-0 al Valencia, en el que poco actúa Jeisson Murillo, ya está en la siguiente ronda. Juan Guillermo Cuadrado ha sido clave en el equipo que orienta Massimiliano Allegri.



Atlético de Madrid, en el que juega Santiago Arias, ya está clasificado, pues derrotó 2-0 al Mónaco. Santiago Arias jugó los 90 minutos.



Otro que ‘goza de buena salud’ es el portero David Ospina y el Nápoles. Ha jugado cuatro partidos en la Liga de Campeones, solo ha encajado cuatro goles y ha ganado confianza. Su escuadra hace una buena campaña y tiene opciones de ir a la siguiente fase, pues ha complicado al Liverpool y al PSG, que eran los llamados a clasificar sin problemas.



Radamel Falcao no está bien, pues el Mónaco no hace un buen torneo local y en la Champions tampoco rinde. Este miércoles cayó 2-0 con Atlético de Madrid, y está eliminado.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: AFP



Tottenham Hotspur no ha tenido una buena campaña. El colombiano Dávinson Sánchez ha sido titular, pero poco ha aportado en la Champions. Su equipo es tercero en el grupo B con cuatro puntos y está obligado a ganar el último partido, contra Barcelona, en el Camp Nou y esperar que el Inter no le gane al PSV, en Italia.



Por último, Luis Orejuela, que está en el Ajax, no ha jugado, pero su equipo ya logró la clasificación a los octavos de final.



