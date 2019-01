Uruguay, Ecuador, Japón y Chile, un grupo parejo en la Copa América

El grupo C de la Copa América tendrá una difícil disputa con selecciones muy poderosas, que tendrá como cabeza de serie a Uruguay. Además estarán Ecuador, Japón y Chile. Este es el análisis de los equipos.

Uruguay quiere seguir siendo el más ganador

La selección de Uruguay no solo fue el primer equipo en ganar la Copa América (1916), sino que de ahí en adelante ha ganado 14 títulos más, lo que lo convierte en el equipo más ganador del certamen.



Y en Brasil la consigna del grupo es ganar otro título más, para eso se enfoca el técnico Oscar Washington Tabárez, que desde el 2006 está al frente del grupo, esa es la principal fortaleza del equipo. Además, cuenta con Édinson Cavani y Luis Suárez, dos potentes goleadores que meten miedo.



Director técnico: Conocido como el ‘Maestro’, Óscar Washington Tabárez ha sido una prenda de garantía en el banco uruguayo. Con él al frente, el seleccionado nacional ha asistido a los últimos mundiales: fue cuarto en Sudáfrica 2010, 12 en Brasil 2014 y quinto en Rusia 2018.

El entrenador Óscar Washington Tabárez. Foto: EFE

Además, Uruguay logró el título de la Copa América del 2011. Es sinónimo de trabajo serio y resultados. Tiene 71 años.



Figura: Luis Suárez de 32 años, es el máximo goleador de la Selección Uruguay. El ‘Pistolero’ es la referencia ofensiva del equipo dirigido por Óscar Tabárez, con su movilidad y olfato goleador se perfila para ser una de las grandes figuras de la Copa América en la que fue campeón por última vez en el 2011. Lleva 61 goles con el seleccionado de su país.

Ecuador, a consolidarse en la Copa América

u participación en la Copa América hace parte del nuevo proceso que espera culminar con la clasificación al Mundial de Catar-2022 de la mano del entrenador colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Busca el recambio de sus más importantes figuras.



Los ‘generales’ del equipo son Antonio Valencia, Felipé Caicedo y Jéfferson Montero, quienes no participaron en los amistosos de final de año pasado, pero podrían estar en la Copa. Su otra estrella goleadora es Enner Valencia y el grueso del equipo base lo integran Jhegson Méndez, Alán Franco, Beder Caicedo, Ayrton Preciado y John Jairo Cifuentes.



En la Copa América su meta principal es la de continuar consolidando el equipo de renovación a mediano plazo para la eliminatoria mundialista.



Director técnico: El colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez (62 años) es un prócer de la selección ecuatoriana, a la que clasificó por primera vez a un Mundial: el de Corea y Japón-2002. Además, viene de repetir el hito con la Selección de Panamá, a la que llevó al pasado Mundial de Rusia.



Gómez es el segundo técnico en clasificar a tres selecciones diferentes a un Mundial con la de Colombia (Francia-98). La marca de su juego es la seguridad defensiva y el orden táctico. “Si la puedo ganar, la gano; pero voy a utilizar la Copa América para preparar la eliminatoria”, ha dicho.

Hernán "el Bolillo" Gómez. Foto: EFE

Figura: Antonio Valencia es el jugador símbolo del fútbol ecuatoriano por su experiencia, trayectoria y por mantenerse vigente en el Manchester United. Este año puede cumplir 15 de participar con la selección desde su debut en el 2004. Jugador rápido y talentoso, es cuota de calidad en la banda derecha ecuatoriana. Su estandarte.

Japón, una invitada que quiere ser protagonista

La Selección Japón no será principiante en la Copa América. En 1999 fue invitada por primera vez, pero no supe´ro la fase de grupo, en la que estuvo junto al local Paraguay, Perú y Bolivia, contra la que sacó su único punto. Posteriormente fue invitada, en 2011, pero no pudo participar como consecuencia de un desastre natural en su país. También declinó participación en Chile 2015. Así que en Brasil vivirá su segunda experiencia suramericana.



Japón es una de las selecciones más fuerte de Asia, con experiencia mundialista. Ha clasificado a las seis últimas Copas del Mundo y tres veces ha alcanzado los octavos de final. Hablar de Japón es hablar de fútbol veloz, de vértigo y muy peligroso. Una selección acorde para desafiar el fútbol suramericano.



Director técnico: Hajime Moriyasu es el actual entrenador de Japón. Llegó al cargo en sustitución de Akira Nishino, quien dirigió a los ‘Samurai’ en el Mundial de Rusia. A sus 50 años, también es el técnico de la Selección sub-23 de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Actualmente dirige a Japón en la Asiática.

Hajime Moriyasu, DT de Japón. Foto: AFP / Giuseppe CACACE

Moriyasu fue jugador entre 1992 y 1996 y además fue DT del club Sanfrecce Hiroshima de la liga japonesa.



Figura: Shinji Kagawa es uno de los jugadores emblemáticos de la actual selección japonesa. Es un mediocampista que juega para el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Fue campeón de la Copa Asiática en 2011 y ha liderado a su equipo en los mundiales de Brasil y Rusia.

Chile, con Reinaldo Rueda, a seguir siendo el rey de América

Si hay un equipo que supo mandar la parada del fútbol por selecciones en Suramérica en los recientes años fue Chile. Con una camada de jugadores de buen pie comandados por Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, entre otros, supo ganarse el respeto del mundo. Tuvo grandes actuaciones en las eliminatorias y ganó de forma consecutiva dos Copas América.



Sin embargo, en la eliminatoria pasada le dieron una fuerte estocada. No encontró un norte y se quedó por fuera del Mundial de Rusia 2018. Para eso contrataron a Reinaldo Rueda, darle un giro a su fútbol y potenciar a una columna vertebral con la nueva generación.



Director técnico: "Con la llegada de Reinaldo Rueda vamos a recuperar la competitividad… Sabemos que tenemos una selección exitosa y por eso hemos contratado a uno de los técnicos más experimentados de Suramérica", fueron las palabras con las que se presentó al técnico colombiano en Chile.

Reinaldo Rueda, DT de Chile. Foto: Reuters

El entrenador llegó luego de ganar la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Esta es la cuarta selección en su carrera profesional (antes había estado al mando de Colombia, Ecuador y Honduras). Tiene como principal reto el de volver a dar vida a un equipo que ganó la Copa América del 2015 y del 2016, pero fue cayendo en su juego por diferentes problemas, uno de los cuales ha sido la indisciplina de los jugadores que fragmentó a un grupo que marca una época de gloria para Chile.



Figura: Arturo Vidal, actual jugador del FC Barcelona viene de ser campeón de la edición 2015 y 2016 de la Copa América con la Selección de Chile. El chileno es el referente en la mitad de la cancha, debido a que es un jugador de gran despliegue físico y que genera importantes oportunidades de gol en el equipo.



La Selección Chile espera que de la mano de Vidal se pueda defender su doble título, y poder mantener la hegemonía que tienen en la Copa América. El futbolista del Barcelona es uno de los jugadores con más partidos jugados con la selección, con 105 presencias.



DEPORTES