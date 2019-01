Este es el el Grupo B de la Copa América

El grupo B de la Copa América, en el que está la Selección Colombia, es uno de los complicados. Se encontrarán tres equipos campeones del torneo. Además del combinado de Falcao y James estarán Argentina y Paraguay. La zona la completa Catar.

Colombia irá a la Copa con nuevo DT y muchas expectativas

La Selección Colombia irá a la Copa América de Brasil 2019 con nuevo entrenador, que aún no ha sido nombrado, aunque todo apunta a que será el portugués Carlos Queiroz. El equipo nacional, que solo ganó este torneo en 2001, cuando fue local, tiene grandes expectativas por la generación de futbolistas que tiene en este momento, comandados por James Rodríguez y una base de jugadores como David Ospina, Carlos Sánchez, Juan Cuadrado y Falcao García..



Colombia, que ha clasificado a los dos últimos mundiales, tendrá el reto de mostrar sus nuevas fortalezas, ya sin el técnico José Pékerman al frente, pero con la madurez de muchos de sus futbolistas principales y la llegada de nuevos jugadores que han ido nutriendo el equipo o que se están abriendo camino en el fútbol internacional para poder jugar la Copa América.



Director técnico: Colombia está a la espera de que se concrete a su nuevo entrenador. Todo apunta a que será el portugués Carlos Queiroz, con quien ya se han adelanto diálogos. Pero este solo definirá si acepta la oferta al término de la Copa de Asia, en la que participa como seleccionador de Irán. Ese torneo acaba el primero de febrero.



Queiroz es un técnico de 65 años, que tiene amplia experiencia, como entrenador de las selecciones de Portugal, Emiratos, Sudáfrica e Irán. Se aceptar el cargo, sería su primera selección suramericana y por lo tanto disputaría su primera Copa América.



Figura: Colombia deposita su confianza y gran parte de sus aspiraciones en James Rodríguez, quien es su mejor futbolista del momento. Aunque en la actualidad no tiene continuidad en el Bayern Múnich, es un jugador indispensable en la Selección, por su talento, su técnica y su experiencia ya acumulada en Europa. James no pudo brillar en el pasado Mundial de Rusia por lesión, así que la Copa América será un gran desafío para él.

Argentina quiere poner fin a una larga sequía

Aún lucha contra sí misma en busca de encontrar el camino que la saque de su laberinto. Tras su insípida participación en el Mundial de Rusia (eliminada en los octavos de final por la campeona Francia tras perder con Croacia y empatar con Islandia) no pudo encontrar un técnico de renombre que asumiera el cargo dejado por Jorge Sampaoli y mantiene, en calidad de encargado, a Lionel Scaloni.



A pesar de ello, siempre es favorita y más en el continente por su potencia: en las últimas 5 ediciones de la Copa América, cuatro veces logró el subcampeonato. No gana el torneo desde 1993.



Director técnico: El aún encargado Lionel Scaloni (40 años) nunca dirigió a un equipo de mayores en ninguna liga y solo ha orientado en mayores los seis amistosos disputados por Argentina tras el Mundial de Rusia, a los que llevó a jugadores con poca o nula experiencia en la Selección.



Llegó al cuerpo técnico de la AFA llevado por Jorge Sampaoli, ahora su antecesor, y fue el entrenado del equipo sub-20.



Figura: Lionel Messi es el máximo goleador argentino de la historia, superastro del fútbol mundial, genio goleador y alma del Barcelona español, y capitán de Argentina, se autoexcluyó de la Selección tras la pobre campaña de su selección en Rusia.

Aunque no está confirmada su participación, versiones aseguran que dio el sí a su participación en la Copa América en una reunión que habría sostenido en Madrid en diciembre pasado con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, con motivo de la final de la Copa Libertadores.

Paraguay, a cambiar su imagen con la estrategia de Juan Carlos Osorio

Paraguay dejó de ser uno de los grandes protagonistas de Suramérica. No ha tenido recambio y eso le ha costado quedarse por fuera de los mundiales de fútbol. A esta Copa América llega para retomar un nivel, que le encumbre en las eliminatorias.



Para esto a pela a su ADN, su férreo juego aéreo, pero también lo mezclara con las fórmulas tácticas con las que el colombiano Juan Carlos Osorio quiere darle vida al seleccionado guaraní.



Director técnico: El colombiano Juan Carlos Osorio fue presentado en Asunción como nuevo DT de la selección paraguaya. El técnico de 57 años asumió el compromiso de clasificar a la Albirroja al Mundial de Qatar 2022 y devolverle su estilo de juego.



"No vengo a cambiar la idea del fútbol paraguayo, sino a capitalizarla", expresó Osorio durante la conferencia de prensa, donde también dijo que personalmente para él "es una oportunidad única de dirigir una selección de tanto prestigio" y anunció que trabajará con jugadores jóvenes para foguearlos con miras al Mundial como hizo en la selección mexicana.



Figura: Con el complicado recambio generacional que ha afrontado la selección Paraguay se hace complicado señalarle a una figura. Sin embargo, Derlis González, mediocampista del Santos de Brasil, es el jugador más habilidoso, con la calidad y el desequilibrio para cambiar un partido complicado.

Catar, invitado a la Copa América que prepara su Mundial

Para hablar de Catar y cómo es su estilo de juego hay que investigar muy bien. El equipo asiático es dirigido por el español Félix Sánchez, quien ha llevado un poco de sus raíces al fútbol de esta nación.



Director técnico: Se inició como entrenador juvenil del Fútbol Club Barcelona Juvenil A,2​ Sánchez se trasladó a Catar en 2006 y se unió a la Aspire Academy. En 2013 fue nombrado gerente de la selección de fútbol sub-19 de Catar, ganadora el año siguiente del Campeonato sub-19 de la AFC 2014.



El 3 de julio de 2017, después de una buena participación con la selecciones cataríes sub-20 y sub-23, Sánchez reemplazó a Jorge Fossati al frente absoluto de la selección de fútbol de Catar.



Figura: ​Hassan Al-Haydos, tras jugar en la selección de fútbol sub-20 de Catar y la sub-23, finalmente hizo su debut con la selección absoluta el 11 de agosto de 2008 en un encuentro del Campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental 2008 contra Irán que finalizó con un resultado de 6-1 a favor del combinado iraní.​

Llegó a disputar la Copa de Naciones del Golfo de 2009, la Copa de Naciones del Golfo de 2013, la Copa de Naciones del Golfo de 2014, la Copa Asiática 2015 y la Copa de Naciones del Golfo de 2018, entre varios partidos clasificatorios para el mundial de 2010, 2014 y 2018.



