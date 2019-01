Este es el Grupo A la Copa América

El Grupo A de la Copa América tiene al local favorito para ser primero. Las Selecciones de Bolivia, Venezuela y Perú acompañarán a los anfitriones.

Brasil, con todo el favoritismo para ganar la Copa en su casa

El 1-7 que le asestó Alemania a Brasil en las semifinales del Mundial-2014 es un golpe que no se ha olvidado, que permanece fresco entre los brasileños y que alienta los deseos de reivindicación de la selección auriverde frente a su público, ahora que sera anfitriona de la Copa América.



Brasil parte como favorita al título, no solo por su historia y tradición, sino por su notable recuperación tras la llegada al banquillo de Tite, en 2016. En el pasado Mundial de Rusia el equipo no alcanzó el objetivo, que era ser campeón, y se quedó en cuartos a manos de Bélgica. Pero eso no frustró el proceso. Tite renovó de inmediato y su primer nuevo gran reto es la Copa América. Tiene entre sus figuras a Neymar, llamado a ser una de las estrellas del torneo. Brasil ya se impuso ocho veces, y ahora que es local, esta llamado a conquistar la Copa por novena vez.

Director técnico

Tite llegó como un salvavidas para la selección brasileña de fútbol, en el 2016. Su llegada le imprimió un cambio al seleccionado que venía sufriendo reiterados golpes y que había perdido mucho de su estilo de juego. Con Tite, que hoy tiene 57 años, Brasil volvió a su esencia. Tuvo un paso imponente en la pasada eliminatoria al Mundial de Rusia y aunque no logró ganar el título, la Confederación confió plenamente en Tite para que siguiera al frente.



Figura

Neymar (26 años)

Hablar de Neymar es hablar del jugador más importante de Brasil en la actualidad, en medio de las diferentes estrellas que tiene el seleccionado. Neymar está entre los grandes jugadores del mundo y aunque sigue en deuda con su selección, es el llamado a brillar en la Copa América. Actualmente en el PSG francés, con paso glorioso, por el Barcelona, Neymar no ha podido brillar como esperaba en Francia. Además sus planes no resultaron como esperaba en el Mundial de Rusia. Este 2019 tiene en la espalda el reto de guiar a Brasil a ganar la Copa América ante su público.

Bolivia no quiere ser la 'cenicienta' de la Copa América

Más allá de su espíritu de lucha y comprobada combatividad, no se espera mucho más de una de las selecciones del fútbol suramericano en la Copa América. Con la esperanza de dar empezar a darle un timonazo al destino que solo le ha permitido jugar un Mundial (en 1994) y haber ganado una Copa América (1963).



Su base de jugadores sigue siendo de los legionarios extranjeros que se apoyan en de una debilitada liga local que no exporta talentos a campeonatos más competitivos.

Director técnico

Eduardo Villegas (54 años) le ganó de manera sorpresiva el puesto al venezolano César Farías, que dirigía el equipo de manera interina con la promesa de ser ratificado en el cargo este año. Sin embargo, los directivos bolivianos se decidieron por el paisano la semana pasada.



Figura

Marcelo Moreno Martins (31 años)

El delantero del Shijiazhuang Ever Bright de la segunda división de China sigue siendo su referente de gol. Aún posee el récord de ser el futbolista boliviano más caro de la historia (14 millones de dólares, en el 2008). Es veloz, de gran potencia, se ubica muy bien en el área y sabe jugar de pared. Además, tiene olfato de gol.

Venezuela busca mejores aires en la Copa América

No ha ganado un título, no ha sido segunda y mucho menos tercera. El cuarto lugar en la Copa América del 2011 ha sido el mejor resultado de la Selección de Venezuela en sus 17 participaciones en este torneo.



Esta vez, en Brasil, el elenco ‘patriota’, dirigido por Rafael Dudamel, viene a pescar en río revuelto, a conocer su verdadero presente. La Copa es una buena oportunidad para saber en qué momento está el grupo, que quiere ser protagonista y borrar esa mala historia. Solo ha ganado siete partidos de 62 disputados, eso lo dice todo.

Director técnico

Rafael Dudamel nació el 7 de enero de 1973, como futbolista fue arquero y cuando se retiró se convirtió en técnico. Asumió el primer cargo de la selección desde el primero de abril del 2018, luego de haber orientado la Sub-17 entre el 2012 y 2013 y la Sub-20 entre el 2015 y 2016, con la que llegó a la final del Mundial de la categoría en el 2017, la que perdió con Inglaterra, 1-0. Como jugador, Dudamel estuvo en las Copas América de 1993, 1995, 1997 y 2001.



La figura

A sus 29 años, Salomón Rondón es la figura del seleccionado venezolano. Juega en el Newcastle de Inglaterra y en el último tiempo se ha coinvertido en el referente de la vinotinto.

Perú, a consolidar el proceso que lo llevó a Rusia

La clasificación al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años ha sido un impulso tremendo no solo para la selección del Perú, sino para el país. De la mano del argentino, Ricardo Gareca, los Incas regresaron a la máxima cita del fútbol en el planeta y quieren seguir derecho, a pesar de no haber superado la primera ronda.



El próximo objetivo será la Copa América de Brasil, a la que llegan con aire en la camiseta y en busca del tercer título, tras los conseguidos en 1939 y 1975.

Director técnico

Ricardo Gareca fue un temible delantero argentino. Nació el 10 de febrero de 1958 y es considerado un héroe en el Perú, pues llevó a esa selección a un Mundial luego de que en España 1982 el conjunto peruano había ido a esa cita por última vez.



Figura

Paolo Guerrero

Libró una dura lucha con la sanción de dopaje que le impusieron, tras su positivo con cocaína el año pasado. Pudo jugar el Mundial de Rusia, pero el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) le aumentó la sanción a 14 meses.







