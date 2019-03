Queiroz aún no muestra grandes cambios, pero dejó pistas de su sello

Le etapa de Carlos Queiroz como técnico de la Selección Colombia comenzó en forma el pasado viernes, con el triunfo frente a Japón, 0-1, con gol de Falcao García, de penalti. El siguiente reto, como preparación para la Copa América de Brasil, pero también para que el entrenador adelante trabajo con el equipo, será este martes contra Corea del Sur. Mientras tanto, EL TIEMPO consultó a diferentes técnicos colombianos que analizaron los principios futbolísticos que identificaron al equipo en el arranque de esta nueva etapa.

Se trata de un momento inicial en el que Carlos Queiroz recién está conociendo al equipo, a los jugadores; descubriendo las posibilidades que tiene, las alternativas, detectando los errores y los aciertos. Queda mucho camino por delante, pero algunos elementos quedaron de ese primer partido, varios muy similares a lo mostrado en la etapa anterior, bajo la conducción de José Pékerman, pero otros que muestran, al menos, las intenciones que tiene el portugués y que irá fortaleciendo con el pasar de los entrenamientos y los partidos.

‘Va a ser muy ordenado’

El técnico Juan José Peláez, entrenador de amplia trayectoria en el fútbol colombiano (en equipos como Nacional, Santa Fe, Junior y Medellín), analizó algunos de esos rasgos que propuso Queiroz, de cara al futuro, y que son indicios de lo que quiere plasmar. “Lo más importante es que ya comenzó su tarea. El hecho de comenzar es que tiene más claridad sobre lo que hay y puede establecer mejor esa relación. Estos partidos le sirven para ver jugadores, comportamientos, algún orden relativo en la canchas y para armar el grupo, que los jugadores lo conozcan y él a ellos, eso es vital que se establezca. Aún no se puede analizar en profundidad su idea, es temprano para eso, aunque sí se percibe que Colombia va a ser un equipo muy ordenado y muy cauteloso en lo táctico, esto quiere decir que se cuidará en lo defensivo. El 4-2 (cuatro volantes y dos atacantes) contra Japón se conservó durante los 90 minutos, es decir, Queiroz va a estar muy atento para que no le hagan goles al equipo, se preocupará mucho por eso; claro, el desarrollo defensivo en este partido no fue tan efectivo porque Colombia fue algo pasivo, aunque sí ordenado, mantuvo su figura. Se reservó la salida de los laterales”, dijo Peláez.

Agregó que en el planteamiento que dispuso el portugués no es difícil identificar que su identidad ofensiva se verá reflejada en los volantes externos y en el papel de James Rodríguez. “Se evidenció que se va a jugar cubriendo bien las alas derecha e izquierda. Seguramente, va a ensayar más jugadores, va a ser claro el volante-delantero por las bandas, un 9 y un 10, el 10 más cerquita al 9 que al volante de marca, siempre y cuando los volantes de marca sepan darle salida clara para no hacerlo regresar”, dijo Peláez.

‘Buen andamiaje’

El primer juego de Colombia con Queiroz dio para todo tipo de análisis y debate. Por ejemplo, Alberto Gamero, entrenador del Deportes Tolima, aseguró que la principal diferencia que vio el viernes, con respecto al equipo de Pékerman, estuvo en el medio campo, básicamente por la idea defensiva que se planteó. “Lo que vi diferente fue por el doble medio centro que usó (Barrios-Lerma), y con jugadores que son más defensivos, no se les ve salida y así dan más libertad al 10 (James) y a los extremos, porque están respaldados. Vi que Queiroz va a armar esa figura de dos volantes sólidos defensivos, diferente a Pekerman. Esa solidez es buena porque, a fin de cuentas, estábamos jugando con tres delanteros: Muriel, Villa y Falcao, dos laterales que salen y que son más que marcadores, así que el volumen de ataque es suficiente”, dice Gamero.



El DT del Tolima considera que si el equipo tuvo problemas en el primer tiempo también fue por la capacidad del rival. “Yo no vi mayores problemas en el medio campo. Es normal que el contrario llegue por sus virtudes, porque llegan por los costados, tiran centros, pero problemas, no los vi. El primer tiempo sí fue un poco enredado porque jugamos contra un rival que corre, choca, pega, que no nos dejó mostrar lo que tenemos, pero el andamiaje del equipo lo vi bien, para ser el primer partido, los primeros 45 minutos anduvo bien”, agregó.



Es difícil sacar conclusiones en un solo partido, por eso hay quienes opinan que, por ahora, lo más importante es que el técnico pueda tener reunido al equipo y comenzar a identificar lo que realmente tiene como potencial o como deficiencias. Esa será su gran tarea.



Francisco Maturana, histórico entrenador colombiano y de la Selección, no quiso entrar en detalles de análisis de lo hecho por Colombia, pero a la pregunta de EL TIEMPO respondió: “Ha sido un gran momento para el entrenador, que ha podido tener cerca a los jugadores y habrá sacado sus conclusiones para el futuro”. Complementó su idea afirmando que “En el fútbol no hay nada nuevo, el tema es reafirmar los principios del juego, los subprincipios de las líneas y los jugadores, que cuando se tienen claros o cuando se aplican, se ve lo que uno quiere (...). Hay algo personal. Cada técnico tiene su chip. No sé qué quiere Carlos; es solo una presentación después de poco trabajo”, aseguró.



Fortaleza defensiva, equilibrio y posesión del balón parecen ser los aspectos fundamentales en la propuesta futbolística de Queiroz. Ahora tendrá otra posibilidad para pulir todos los detalles y, quizá, incluir a otros futbolistas, en el juego contra Corea.



“Lo del viernes es un punto de partida, el martes puede ser para confirmar un orden táctico, que me parece que Queiroz se preocupa mucho por eso, y para ver otro comportamiento de los que no jugaron”, dijo Peláez.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET