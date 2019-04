Golpe duro para el proyecto de Pep Guardiola en el City

Antes del partido, en una conferencia de prensa en la que se vio particularmente molesto, Josep Guardiola, el técnico del Manchester City, ya parecía abrir el paraguas: “Honestamente, no vine aquí para ganar la Liga de Campeones. Vine aquí para jugar de la manera que lo hemos hecho en los últimos 20 meses”, dijo Guardiola, tratando de bajar la presión en el duelo contra Tottenham, en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Lo cierto es que, una vez más, la enorme inversión del jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan en el club inglés sigue sin dar los frutos esperados. Otra vez, Manchester City se quedó sin la posibilidad de ganar la Liga de Campeones, tras un partido vibrante, pero en el que solamente estuvo por encima en la serie durante 14 minutos, del 59, cuando Sergio Agüero anotó el 4-2, al 73, cuando Fernando Llorente hizo el 4-3 definitivo en una de las tantas jugadas polémicas del partido, que terminó resolviendo el VAR. Todos los integrantes del City pidieron una mano de Fernando Llorente. El juez turco Cüneyt Çakir vio como válida la jugada, al considerar que la pelota no le pegó en el codo, sino en la cadera.

“Sigo apoyando el VAR, pero el gol de Llorente es mano según un ángulo (de la cámara)”, explicó Guardiola, quien calificó como “cruel” la eliminación, pero felicitó elegantemente a los Spurs por el pase y les deseó suerte en las semifinales, fase en la que enfrentarán al Ajax de Ámsterdam.



“Sí, es duro. Es cruel pero tenemos que aceptarlo. Fue un bonito partido para todo el mundo. En la segunda parte hicimos de todo”, comentó Guardiola.

Pero no fue la única jugada que se resolvió gracias a las cámaras. En el tiempo de reposición, Sterling marcó el gol que significaba la clasificación de los locales, hasta que Çakir lo anuló, a instancias del videoarbitraje, por fuera de juego. “Soy fan del fútbol justo y si es fuera de juego no se puede hacer nada”, agregó Guardiola.



Pese a la derrota, ‘Pep’ agradeció el apoyo de la afición. “Nunca vi el estadio como hoy (este miércoles). Estamos tristes por todos ellos, pero saben que lo dimos todo. El fútbol es impredecible, y por desgracia no estamos en la siguiente eliminatoria”, destacó.



Desde que salió del Barcelona, Guardiola no ha podido acercarse al título de campeón de la Champions. En 2014, dirigiendo al Bayern Munich, lo eliminó Real Madrid en semifinales (5-1 global). Al año siguiente, cayó frente al Barcelona en la misma instancia, con un global de 6-2. Y en 2016, no pudo superar al Atlético de Madrid, que lo sacó por gol de visitante, tras un global de 2-2.



En Manchester City, no obstante la gran inversión, ni siquiera ha podido acercarse a lo que hizo con el Bayern: cayó frente al Mónaco en octavos de final, con un global de 6-6, de nuevo por la norma del gol de visitante. El año pasado, Liverpool le pasó por encima en cuartos de final, con un global de 5-1. Y ahora, Tottenham lo golpeó muy fuerte.



Con esta eliminación, Manchester City se queda sin la posibilidad de ganar los cuatro títulos a los que aún optaba esta temporada y el próximo fin de semana se enfrenta de nuevo al Tottenham en un duelo que puede ser decisivo para el desenlace de la Premier League.



“Tenemos que reaccionar el sábado, pero no pensar mucho en ello ahora. Hay que dormir todo lo que podamos y luego preparar el partido”, dijo Guardiola. “Hemos luchado mucho, nueve o diez meses, por la Premier League. Está en nuestras manos. Es duro, pero tenemos que hacerlo”, concluyó.



‘Pep’ ha ganado una liga Premier, una Community Shield y dos copas de la Liga con Manchester City. Por ahora, muy poco para más de mil millones de dólares de inversión.



