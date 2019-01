Álvaro Morata llega cedido por año y medio al Atlético de Madrid

Atlético de Madrid anunció este lunes la cesión por lo que queda de temporada y una campaña más del delantero Álvaro Morata desde el Chelsea, tras la firma del jugador de su contrato con el club rojiblanco, que no especifica las condiciones, pero que tendrá opciones de compra no obligatoria.

"Siento mucha alegría. Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí. No veo la hora de poder entrenar, estar con los compañeros y de jugar", explicó Morata en declaraciones a la página web oficial de su nuevo equipo, con el que pasó el domingo el reconocimiento médico previo a la formalización del fichaje.



A través de un comunicado en su página web, después de la firma de los documentos pertinentes, el club anunció oficialmente el acuerdo que ya había alcanzado el pasado sábado con el Chelsea para la esperada llegada del ariete al equipo madrileño.



"Álvaro Morata ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El delantero ya ha firmado su contrato por lo que resta de temporada y una campaña más, después del acuerdo alcanzado con el Chelsea y tras superar con éxito el reconocimiento médico que se le realizó el pasado domingo en la Clínica Universidad de Navarra", publicó.



"Llega a nuestro club un consagrado goleador con amplia experiencia en las ligas más exigentes del mundo (...) y un delantero de gran talento que define muy bien en los últimos metros del campo ya sea con el pie o la cabeza dada su envergadura (189 centímetros). Destaca no sólo por su habilidad goleadora, sino también su capacidad para asociarse y asistir a sus compañeros de cara a gol", destacó el Atlético de Madrid en su comunicado.



Morata ya es del Atlético, que se refuerza con un atacante que ya quiso hace una temporada y media, cuando preguntó al Real Madrid por él, y que llega cedido desde el Chelsea, con diferentes opciones de compra no obligatoria del club rojiblanco y con la cláusula de que la entidad inglesa pudiera recuperarle el próximo junio, siempre que no sea para cederlo ni traspasarlo a otro equipo.



Sin la titularidad que ambicionaba el atacante en el club inglés, que ha fichado al argentino Gonzalo Higuaín desde el Milán en su posición, Morata fue ofrecido al conjunto madrileño y el Atlético aprovechó la ocasión tras casi dos semanas de negociaciones.



Desde ese momento, el club rojiblanco, consciente de la dificultad de la operación porque tenía consumido casi todo el margen salarial de su plantilla, pero también de la seguridad de que era una pieza que encaja de forma perfecta deportivamente en el equipo, hizo números para buscarle un hueco dentro de su conjunto.



Necesitaba dos movimientos más ajenos a las negociaciones con Morata y el propio Chelsea. Uno ha sido la cesión de Gelson Martins, ya anunciada oficialmente el domingo, al Mónaco hasta el final de esta mañana; la otra apunta que será la venta de Jonny Otto al Wolverhampton, en el que estaba cedido hasta el cierre del curso.



Morata, que se sumará este martes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, competirá por un puesto en el ataque con su amigo y compañero en la selección Diego Costa, que se recupera de una operación en el quinto metatarsiano del pie derecho y cuya reaparición está prevista para mediados de febrero, y con Nikola Kalinic, que, salvo giro de última hora, seguirá en la plantilla, aunque su salida fue también estudiada por el club.



A sus 26 años, el delantero madrileño, que ya jugó en las categorías inferiores del Atlético y del Getafe, antes de militar en el Real Madrid, inicia un nuevo desafío a las órdenes del argentino Diego Simeone, técnico del equipo rojiblanco, avalado por una trayectoria de 240 choques y 82 goles en sus anteriores tres clubes.



En el Real Madrid jugó en dos etapas diferentes. De 2010 a 2014, con 11 tantos en 52 encuentros y con la conquista de la Liga de Campeones en Lisboa precisamente frente al Atlético de Madrid, y en la campaña 2016-17, cuando fue recuperado del Juventus para anotar 20 dianas en 43 duelos, aunque aún más fuera que dentro del once.



Entre una y otra época, Morata despuntó en el conjunto italiano, en el que disputó entre dos campañas, de 2014 a 2016, 93 choques, con 27 goles. Luego llegó la citada vuelta al Real Madrid y la marcha al Chelsea, en el que ha jugado hasta ahora un curso y medio, con 72 partidos oficiales en los que aportó 24 tantos a su equipo.



En toda esa carrera ha coleccionado títulos. Ha ganado dos Ligas de Campeones (2013-14 y 2016-17, ambas con el Real Madrid); dos Ligas españoles (2011-12 y 2016-17), una Supercopa de España (2012-13), dos Copas del Rey (2010-11 y 2013-14), una Supercopa de Europa, también con el equipo blanco; dos Ligas italianas y dos Copas de ese país, además de una Supercopa, entre 2014 y 2016.



Aunque fue descartado por el entonces seleccionador Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia 2018, Morata también cuenta ya con un importante volumen de partidos, 27, y goles, 13, con España, con la que debutó como internacional absoluto el 15 de enero de 2014 en el triunfo por 3-0 de su equipo contra Bielorrusia.



EFE