Laterales, volantes y extremos, cambios que Colombia necesitaría

Luego del debut de Carlos Queiroz como DT de la Selección Colombia, en el triunfo contra Japón, quedó la incertidumbre si el entrenador modificaría el equipo para el juego de este martes contra Corea o si conservaría la idea inicial. Sin embargo, Queiroz ya anunció que habrá cambios, y hay posiciones que ameritan una revisión de posibilidades.

Las laterales

En el partido contra Japón, fue la zona de los problemas. Los elegidos, Palacios y Machado, pasaron mucho trabajo en zona defensiva. Japón atacó a sus espaldas, les peloteó, les ganó en velocidad y en los duelos, sobre todo en la zona de Machado. Contra Corea, es una buena oportunidad para mirar alguna variante. Se perfila Cristian Borja, el jugador del Sporing de Portugal. En la derecha, se sabe, el titular en la Copa América será Santiago Arias, hoy ausente por lesión, pero si se quiere mirar otra alternativa, Queiroz tiene en la convocatoria a Luis Orejuela, del Cruzeiro.



El'cinturón de seguridad'

Otra de las zonas con dificultades, quizá la de mayor problema, fue la de los volantes de marca, esto, en parte, porque Queiroz planteó jugar con dos volantes netos de marca, fuertes, recios, con lo que demuestra que su estrategia tiene un alto componente de seguridad defensiva. Pero como el equipo sufrió, dejó espacios en el medio, frente a Corea se podría ver a otro volante, piden pista Gustavo Cuéllar y Mateus Uribe. El primero es de 'marca-marca'. El segundo es más dinámico.



Los extremos

Queiroz ya probó con Sebastián Villa y Luis Muriel como extremos frente a Japón. No lo hicieron mal, el primero tuvo un buen primer tiempo; el segundo, mejoró en la parte complementaria. Ahora, Queiroz podría explorar con otros nombres, por ejemplo Yimmi Chará y Luis Díaz, que tiene desborde de afuera hacia adentro y se asocian bien. Uno de los dos, o los dos, podría estar entre las variantes. Díaz jugó unos minutos contra Japón y no deslució.



En ataque

Un delantero o dos, esa es la cuestión. Si contra Corea juega uno solo, el fijo es Falcao García. Si Queiroz decidiera darle descanso y probar, el más apropiado para ser titular sería Duván Zapata, que cuando entró en el partido pasado le dio claridad y presencia ofensiva al ataque. Pero, cabe la posibilidad de que jueguen los dos, en el área. No es lo más probable, ya que, como ha demostrado Queiroz en su estreno, el 4-2-3-1 parece ser su sistema ideal en la Selección.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​