Así fue la expulsión de Alfredo Morelos; su DT, Steven Gerard, estalla

El delantero de la Selección Colombia, Alfredo Morelos, fue protagonista este domingo del clásico de Escocia. El artillero fue expulsado luego de una agresión. El entrenador Steven Gerard se vio muy disgustado y aseguró sobre el delantero: "Será castigado internamente por ello".

Rangers perdió 2-1 y al minuto 27 Scott Brown, defensor central de Celtic, provocó a Morelos y este respondió con un codazo en la cara. El árbitro central no vio la jugada, este consultó a su línea y le confirmó la agresión, el colombiano recibió la tarjeta roja al minuto 31.



El director técnico de Rangers Steven Gerrard, aseguró: "es obvio que lo provocaron primero, pero ya ha sucedido en demasiadas ocasiones y he ido más allá. He defendido a Alfredo más que suficiente y no puedo hacerlo más. Será castigado internamente por ello", añadió el entrenador.

Alfredo Morelos, delantero del Rangers y de la Selección Colombia. Foto: Reuters

"Le recomendaré a la junta que lo multen con una semana de salario y que el dinero vaya a los aficionados que acompañaron hoy al equipo, puesto que ellos y sus compañeros de equipo fueron los que se vieron más perjudicados.



El delantero colombiano ha tenido problemas con los jugadores que lo provocan dentro de la cancha. Los rivales ya lo conocen y saben de su capacidad goleadora, lo que les sirve como estrategia dejar por fuera del partido al delantero porque este no sería una amenaza.



FUTBOLRED