Actualidad de los referentes de la Selección a la llegada de Queiroz

En su presentación como nuevo técnico de la Selección Colombia, el portugués Carlos Queiroz reconoció que su proceso al frente del equipo nacional tendrá como base a los jugadores referentes, y se refirió específicamente a James Rodríguez, David Ospina y Radamel Falcao García. “Esos son jugadores que hacen parte del corazón, del alma del equipo, y creo que es sensato pensar todo el esquema alrededor de ellos”, declaró.

La temporada 2018/19 no ha sido fácil para ninguno de los tres. El que más minutos ha estado en el campo es Falcao, con 1.942 minutos en la cancha, contando todas las competiciones oficiales (Liga y Copa de Francia y Liga de Campeones). Ha marcado nueve goles, para una frecuencia goleadora de un tanto cada 215 minutos.



Aunque las cifras de Falcao no son malas, la temporada del Mónaco ha sido calamitosa: el equipo está en zona de descenso y en la Champions terminó de último en su grupo, por lo cual ni siquiera le alcanzó para jugar lo que queda de la Europa League.



Para fortuna de Falcao, en esta temporada no se ha visto tan afectado por las lesiones. Su último partido fue el sábado, en el triunfo del Mónaco 2-1 frente al Toulouse, en el que actuó 85 minutos.

James: un semestre complicado

James Rodríguez, en acción frente al Hertha. Foto: REUTERS

Si Falcao ha tenido continuidad, no puede decirse lo mismo de James Rodríguez, a quien no le vino bien el cambio de entrenador en el Bayern Munich. El DT Niko Kovac no le ha dado muchos minutos y para completar, sufrió un desgarro parcial de los ligamentos externos de la rodilla izquierda, que lo sacó casi dos meses de competencia. Reapareció el pasado 18 de enero. A eso se suman los constantes rumores de un cambio de equipo después de junio. El más reciente lo liga a Juventus.



James apenas ha jugado 15 partidos en esta temporada, sumando todas las competiciones oficiales con el Bayern. En nueve de ellos apareció como titular. Ha marcado tres goles.



“Tengo que hablar con él. Seguro que para un jugador con el calibre y la dimensión de James, jugar siempre es lo más importante, pero cuando eres opción para equipos como el Real Madrid, Bayern, Manchester, hay que sacrificarse”, dijo Queiroz.

Ospina busca más minutos

David Ospina, arquero colombiano. Foto: EFE

A mediados del 2018, David Ospina dejó el Arsenal y pasó al Nápoles en busca de más minutos. Si bien ha jugado más frecuentemente, no se ha consolidado como titular.



El portero colombiano fue titular en los seis partidos que el Nápoles jugó en la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero en la Serie A apenas apareció diez veces en la formación titular, de los 22 encuentros que el club disputó en esta temporada. A eso hay que sumarle un partido en la Copa de Italia.



Su último partido fue el 26 de enero, en el empate sin goles contra el Milán. El titular en los últimos juegos ha sido Alex Meret.



