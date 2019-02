James volvió a ser titular, pero el Bayern Múnich perdió 3-1

Una costosa derrota cosechó Bayern Múnich en casa del B. Leverkusen, que con remontada incluida celebró una merecida victoria por 3-1.



Fue James Rogríguez titular, finalmente, pero en un puesto extraño, más metido en el doble 5 y con Muller en su rol más creativo. ¿Resultado? Pesó poco en el partido.La polémica se hacía sentir desde el primer minuto, una mano en el área de Hummels que no se sancionó ni con ayuda del VAR.

Se metía el colombiano en el juego, pedía la pelota y tendría una incursión en el área aunque al final lo trabaron. La tuvo de nuevo James en un remate que sacó con los pies el portero y al 12 vino su mejor chance, aunque enganchó en vez de definir de primera y se lo perdió.



Al 25 habilitó a Goretzka, quien falló solo frente al arco, pero vendría su revancha al 40, cuando un hermoso centro de Muller llegó directo a su cabeza para el 0-1 parcial.

FINAL. 😑



Nuestra racha victoriosa acabó en Leverkusen. #B04FCB pic.twitter.com/5HRoGeVC9S — FC Bayern Español (@FCBayernES) February 2, 2019

Sobre el cierre del primer tiempo, la picó Lewandowski al pase de Coman para un golazo que no fue válido porque el VAR determinó fuera de lugar (que no parecía).



Para el complemento llegó un merecido gol del Leverkusen, un tremendo cobro de Bailey en un tiro libre por el sector derecho.



Se salvó Bayern en un tremendo remate de Brandt que de volea sacó Ulreich, pero ya no hubo tanta suerte al 62, cuando cayó el segundo del Leverkusen, el que más lo merecía y el que parece preferir solo los golazos: vino un tremendo contragolpe, habilitación perfecta a la salida lenta de Sule y Ulraich y en velocidad Volland apareció para empujarla. ¡Remontada!



Aunque intentaba subir su nivel, se fue James al 76… no fue el primer cambio (fue Muller), al menos. Pero tampoco fue un buen partido para él.



Llegaron Davies y Renatos Sanches y con sangre joven quería resolver la crisis Niko Kovac. Mal ensayo pues al 87 otro fenomenal contragolpe terminó en un gol impecable de Alario, que se revisó en el VAR pero fue válido. Y fue un 3-1 inapelable.



Al final, no aprovechó el Bayern el empate de Borussia Dortmund, que ahora tiene una ventaja de 7 puntos.



