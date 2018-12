‘Presidente Camargo, respete’: Yoreli Rincón

Algunas jugadoras colombianas reaccionaron a las declaraciones del presidente del Tolima, Gabriel Camargo, quien señaló desde Ibagué que en la Liga femenina las mujeres son más toma tragos que los hombres y que es un “caldo de cultivo de lesbianismo tremendo".

Una de las primeras fue Yoreli Rincón, la emblemática figura del rentado nacional: “Presidente Camargo, respete”, dijo la deportista en su cuenta de twitter.



Pero no fue la única, también tomaron la palabra otras jugadoras, entre ellas, Gavy Yoreli Santos, campeona con Atlético Huila de la Copa Conmebol Libertadores con Atlético Huila.



"Realmente es muy triste que se pronuncie así sobre las mujeres y sobre todo del Huila. Creo que nadie sabe lo que nosotras vivimos como para que tengan el derecho de opinar. No creo que ningún equipo le pese ganar una Copa Libertadores", indicó Santos a @rinconvinotinto.



Y agregó: “Me duele mucho, ya que siempre ha sido un sueño poder jugar para el Tolima. Pero ahora lo veo más lejos y me duele por las jugadoras que están, por todo ese proceso que se está dando en las escuelas.

Hemos hecho un proceso para que se vea de forma diferente, y hay quienes se refieren muy feo al fútbol femenino FACEBOOK

TWITTER



"Estamos en cambiar esa imagen, es un deporte bastante lindo, que llega a todas las edades y llena estadios igual que los hombres", señaló Santos.



Angélica Ramos también se mostró disgustada por el tema.



"Cada uno tiene derecho a opinar y ver las cosas como le convenga. Del señor Camargo se puede esperar poco, ya sabemos que el apoyo al futbolista tolimense de parte de este individuo es cero. Entonces qué podemos esperar las mujeres de un tipo de esta ralea", dijo Ramos.



"Es lamentable que este vendetítulos tenga el mando de una escuadra como la del Tolima, y que haga y diga lo que le plazca sin el más mínimo respeto al género femenino de manera injusta. Debería de dejar de perjudicar tanto a la escuadra ‘pijao’, hay mucho jugador (a) que busca una oportunidad y que este apátrida, malhablado y poco hombre, no le dará sólo por el hecho de ser tolimense", sentenció.



Paula Valencia y Sandy Lozano, que jugaron en el Tolima, no saben explicar lo que dijo el presidente del equipo ibaguereño.



“El fútbol femenino le ha dado muchos más resultados a Colombia que el masculino, con celebraciones más grandes y ahora somos potencia. De pronto sí falta más apoyo económico de entidades privadas y los mismos presidente de los clubes", manifestó



Valencia, quien sobre la condición sexual de cada persona, afirmó: “Pienso que es algo personal, que también sucede con los hombres pero que nadie habla de ello. De hecho hasta con entrenadores y nadie dice nada porque es eso, personal. Es muy respetable la vida privada de mis compañeras futbolistas.



Lozano argumentó que lo que dijo Camargo la tomó por sorpresa.



"Es algo que tomó por sorpresa a las jugadoras del equipo. Creo que no es una mentira que así como en el femenino se dan estos temas en el masculino también. Nos falta más culturización y que no se hacen las cosas como se deben hacer", expresó.



"Creo que con respecto al licor es un tema que se expone a rangos más altos, que se tendrían que mirar desde otros contextos que se tendrían que analizar. No es un tema oculto, seguramente, pero pienso que son temas que tienen un trasfondo", complementó Lozano.



Claudia López, senadora del Partido Verde, dijo:

Un dirigente deportivo a unas campeonas de fútbol “tomatrago, lesbianas”. Qué parte de no aceptamos su machismo y violencia de género no han entendido!



La periodista de EL TIEMPO y líder de la campaña ‘No es hora de callar’, que visibiliza la violencia sexual en Colombia en defensa de los derechos de las mujeres, aseguró: “Son tan misóginas e irrespetuosas las declaraciones del presidente de @deportestolima contra nuestras futbolistas, que deshonra a su propio equipo. “Camargo: "En la Liga femenina toman más y está lleno de lesbianismo".





Deportes