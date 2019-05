Faríñez, Vargas y otros que se perderían las finales por el calendario

La final de la Liga 2019-I está programada para el 9 de junio, pero podría retrasarse aún más debido a la participación, inicialmente, de Deportivo Cali y Nacional en la segunda fase de la Copa Suramericana. Deportes Tolima y Junior se jugarán esa opción esta semana. Ese retraso podría complicar la presencia de varios jugadores en una eventual definición del título, por causa de la Copa América, que comenzará el 14 del mismo mes.

Tal como está planteado hoy el calendario de los cuadrangulares semifinales, la Dimayor tendría que liberar las fechas del 22 y 29 de mayo, que es cuando, inicialmente, la Conmebol tiene programada la segunda fase de la Suramericana. Por tal razón, solamente se conocen los horarios de la primera fecha.



Así las cosas, el campeonato no alcanzaría a terminar el 9 de junio, sino, en principio, el 12, cuando las selecciones ya tienen que están en Argentina. Pero además, hay que tener en cuenta que antes de la Copa hay varios partidos amistosos programados.



Por ejemplo, Colombia enfrentará el 3 de junio a Panamá y el 9 del mismo mes a Perú. Ahí estarían involucrados, entre otros, los porteros Camilo Vargas, del Cali, y Álvaro Montero, del Tolima; los laterales Helibelton Palacios y Déiver Machado, de Nacional, y el delantero Luis Díaz, del Junior.



Venezuela, que tiene en las semifinales del fútbol colombiano a dos jugadores, Wuilker Faríñez, de Millonarios; Luis González, del Tolima, y Fernando Aristeguieta, del América, tiene cuatro amistosos antes de la Copa: el 28 de mayo, con Trinidad y Tobago; el primero de junio, con Ecuador; el 5, con México, y el 9, con Estados Unidos.



En el caso de Faríñez, en Millonarios han tomado el tema con cautela, pues consideran que no pueden anticiparse a una final que no han clasificado. Sin embargo, fuentes de Millonarios confirmaron que ha habido algunas conversaciones preliminares con el técnico de la Selección de Venezuela, Rafael Dudamel.



Cabe recordar que, por la realización de unos partidos aplazados de la Liga, el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, se vio obligado a cancelar un microciclo que tenía programado con jugadores del fútbol local para el 22 y 23 de abril.



La Asociación Colombiana de Fútbolistas Profesionales (Acolfutpro) había advertido sobre los perjucios de jugar un campeonato tan largo. Este año, además de volver a programar fechas de clásicos, se volvió a hacer fase de grupos de la Copa Colombia. Así, entre Liga y Copa, el fútbol colombiano tiene que programar 70 fechas en 2019.



"Con esta cantidad de modificaciones queda demostrado que lo que los clubes aprobaron no es lógico con lo que está pasando en el fútbol a nivel de Conmebol. Esto lo único que demuestra es la falta absoluta de planificación y de conciencia a la hora de aprobar un calendario. Con la presidencia anterior de Dimayor hubo posibilidad de razonar. No puede ser que Colombia siga siendo otra vez el torneo que más partidos programa en el mundo", le dijo a EL TIEMPO el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche.



