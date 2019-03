En duelo directo por el descenso: Unión y Alianza empataron 1-1

Unión Magdalena y Alianza Petrolera igualaron 1-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en juego por la fecha 12 de la Liga en Colombia. El atacante Luis Carlos Arias adelantó al local al minuto 53. El defensor Luciano Ospina igualó al minuto 69 para el conjunto visitante.

Aunque el equipo samario hizo méritos, sobre todo en la primera parte para irse arriba en el marcador, desperdiciaron opciones claras de go. Mientras tanto la visita solo tuvo dos remates al arco en 4 minutos, una de ellas fue la opción del gol.



El guardameta guatemalteco Ricardo Jérez se erigió como la figura en el primer cuarto del partido al salvar en tres oportunidades su portería. Los remates de Hernán Luna, en dos ocasiones, Luis Carlos Arias y Lucas Sotero; tuvieron una gran intervención del cancerbero centroamericano.



Luna y Arias tuvieron nuevamente sobre los minutos 31 y 46 respectivamente, para celebrar el primer gol bananero, pero la mala puntería de los atacantes unionista no permitieron celebrar. Arias estrelló un cabezazo en el poste.



Para la segunda mitad, Unió no bajó los brazos. El ingreso de Uvaldo Luna por Lucas Sotero recién iniciado el complemento dio sus frutos a los 7 minutos después, pues el mexicano pasó un balón al debutante lateral Andrés Canchano para que este centrara al corazón del área donde Arias llegó atropellando para el gol del Unión. Tercer gol de Arias este año, antes le anotó a Cali y Cúcuta.

⏰90'+5 Se acabóóó cuando buscábamos el segundo con @sherik27 . |1-1| Nos llevamos un punto para Barrancabermeja. Llegamos a 17 unidades. #AlianzaSomosTodos — Alianza Petrolera (@APetrolera) 31 de marzo de 2019

Pero a partir de ese momento, Unión decayó, y una modificación, la de Arias -por fatiga muscular- , le cambió el ritmo ofensivo al dueño de casa.



Alianza hacía poco por ir al frente, pero en su primer remate al arco encontró la paridad. Al minuto 69, en un cobro de esquina, tres rematadores petroleros no tuvieron fortuna pero el zaguero Luciano Ospina sí aprovechó el estar libre de marca para sacar un derechazo que no pudo detener el portero César Giraldo para igualar el compromiso.



De ahí en adelante, Unión fue un manojo de nervios e imprecisiones, tanto en la media cancha como en la ofensiva; Ricardo Márquez, goleador del equipo que volvió para este juego después de pagar una fecha de sanción lucía tosco, mientras Alianza se dedicó a aguantar.



A 4 minutos del final llegó la jugada polémica, pues Jackson Montaño sujetó a Yulián Gómez en un ataque bananero que el árbitro Óscar Gómez decretó como falta fuera del área. En la reiteración de la jugada, se nota que la infracción fue dentro de la zona de riesgo y debió decretar penalti.



Ya para el cierre, Alianza tuvo dos remates peligrosos al arco de Giraldo pero el marcador no cambió. Abel Aguilar salió expulsado al minuto 89 por una jugada peligrosa sobre Leonardo Saldaña.



Abucheos e insultos desde la tribu a jugadores y cuerpo técnico del Unión, que una vez más y ante un rival directo en el tabla del promedio, deja puntos en casa, ya había perdido con Jaguares en la primera fecha de la Liga I.



El Ciclón se mantiene último en el promedio, ahora con 102 puntos y con un partido de más respecto a sus contendores, Rionegro Águilas, Atlético Huila, Envigado y Alianza Petrolera.



Ahora por calendario, Unión no jugará entre semana el juego de la fecha 13, duelo que adelantó y empató el pasado miércoles en Barranquilla con Junior, mientras Alianza mantiene su invicto en las últimas seis fechas y se alista para recibir a Millonarios.

Unión Magdalena 1-1 Alianza Petrolera

Unión Magdalena: César Giraldo (6), Andrés Canchado (6), Edisson Restrepo (6), Julio Murillo (6), Yulián Gómez (6), Abel Aguilar (5), Jojhan Valencia (6), Hernán Luna (6), Lucas Sotero (5), Luis C Arias (7) y Ricardo Márquez (5).

Cambios: Uvaldo Luna (6) Lucas Sotero (minuto 1 del ST), David Ferreira (5) por Luis C Arias (minuto 15 del ST) y Giovanne de Jesús (5) por Hernán Luna (minuto 30 del ST).

D.T.: Harold Rivera.



Alianza Petrolera: Ricardo Jérez (8), Jackson Montaño (6), Luciano Ospina (7), Carlos Pérez (6), Farid Díaz (6), Juan Ríos (6), Yéiner Orozco (5), Estéfano Arango (6), Edwin Torres (6), Juan Mancilla (6) y José Correa (6).

Cambios: Juan Portilla (6) por Yéiner Orozco (minuto 15 ST), Leonardo Saldaña (6) por Farid Díaz (minuto 29 ST) y David Valencia por Estéfano Arango (minuto 31 ST).

D.T.: César Torres



Goles: Luis Carlos Arias por el Unión (minuto 53), Luciano Ospina por Alianza Petrolera (minuto 69)



Amonestados Unión: Uvaldo Luna (minuto 84), Andrés Canchano (minuto 89) y Jojhan Valencia (minuto 92).



Expulsados: Abel Aguilar (minuto 90), en Unión Magdalena.



Amonestados Alianza: Jackson Montaño (minuto 86)



Figura: Ricardo Jérez (o).



Árbitro: Óscar Gómez (6).



Partido: regular.



Estadio: Sierra Nevada.



Asistencia: 5.000 espectadores, aproximadamente.







ROGER URIELES

Para El Tiempo

En twitter: @Rogeruv