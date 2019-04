Pasto se llevó un valioso empate del Murillo Toro: 0-0 contra Tolima

Una vez más, Deportes Tolima terminó cediendo puntos en un partido de local. El cuadro Pijao empató a cero goles con Deportivo Pasto, en un compromiso donde el rendimiento del Vinotinto y Oro fue irregular y por momentos opaco.

Como se esperaba, Deportes Tolima salió a tomar posesión del balón y a buscar pequeñas sociedades, por derecha Arboleda y González, mientras por el costado opuesto Castro y Vásquez, para tratar de romper el bloque organizado y con poca distancia entre líneas que proponía Pasto.



Los dirigidos por Alexis García, hacían un trabajo práctico en la zona media para destruir la intención ofensiva del rival, y cuando tomaban control tocaban de forma progresiva teniendo como eje en la creación al Argentino Mariano Vásquez.



Cuando transcurrían 15 minutos de juego se presentó una situación de apremio para los encargados de la logística y el funcionamiento de los servicios en el estadio Manuel Murillo Toro, no se encendían las luminarias en las cuatro torres que recientemente se instalaron, la causa, por la premura del tiempo para poner en funcionamiento el nuevo sistema de iluminación para la Copa Libertadores, no se han terminado algunas labores técnicas y la interventoría no da el visto bueno para seguir utilizando las lámparas, al final se solucionó transitoriamente el tema y "se hizo la luz".



Tolima seguía con la tenencia del balón, pero no era claro y efectivo para inquietar a Neto Volpi, jugadores como Alex Castro y Luis González se fueron diluyendo muy rápido como protagonistas en las intenciones ofensivas, Pasto muy táctico y ordenado.



El desarrollo del juego era equilibrado en el accionar de ambos conjuntos, no hubo muchas llegadas a las porterías, bastantes aterrizajes en las áreas, pero sin compromiso de gol. Por eso el empate a cero a con el que se fueron al descanso.

Pasto controló y no arriesgó

Para empezar el segundo tiempo, Alberto Gamero sacó un volante de primera línea Rafael Carrascal e ingresó a Daniel Cataño, un hombre con dinámica y vocación creativa, por su parte Alexis García ordenó a sus dirigidos salir en bloques más compactos y agrupó sus jugadores en las zonas 1 y 2.



El Vinotinto y Oro era el propietario del balón, pero se estellababa con el trabajo defensivo de la visita, no había movilidad en los jugadores pijaos para abrir espacios y sorprender la zona posterior de los volcánicos.



Gamero movió sus fichas en ataque, primero envió al terreno de juego a Diego Valdés y luego al Paraguayo Luis Nery Caballero, mandó a las duchas a Luis González y al goleador Marco Pérez que en los recientes juegos ha estado errático y perdido en la misión de anotar.



Con esas variantes el profe Gamero, se la jugó, ubicado tres hombres definidos en ataque: Valdés, Caballero y Castro, dejó un creativo fijo: Daniel Cataño y ordenó la salida de sus laterales.



El maestro Alexis respondió con el ingreso del corpulento Anier Figueroa para reforzar el trabajo en la línea defensiva, jugando con tres centrales cuando era atacado, además el paso de los minutos y la ansiedad eran nuevos rivales del dueño de casa.



El equipo nariñense aguantaba bien y era sólido en defensa, renunciando a buscar la portería de Montero que no tuvo mayores exigencias a lo largo del partido, para los dirigidos por Alexis García era un buen resultado el empate que lo llevaba a siete fechas sin conocer la derrota pero cortaba la racha de seis triunfos consecutivos.



En los lados de Tolima volvían las dudas y las imprecisiones en la fase ofensiva, nunca tuvo la claridad para descifrar el planteamiento del rival y nuevamente dejaba escapar puntos en su casa, el miércoles lo espera el líder Millonarios, ojalá no sea este partido ante Pasto el inicio de una semana de pasión.

Tolima 0 / Pasto 0

Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Julián Quiñones (7), Sergio Mosquera (6), Juan Pablo Vargas (6); Rafael Carrascal (6), Carlos Robles (7), Larry Vásquez (7), Luis González(5), Alex Castro (5), Marco Pérez(5).

Cambios en Tolima: Daniel Cataño (6) por Rafael Carrascal (1 ST), Diego Valdés (5) por Luis González (12 ST), Luis Nery Caballero por Marco Pérez (23 ST).

D.T.: Alberto Gamero



Pasto: Neto Volpi (6); Fabián Viafara (6), Geisson Perea (6), José Ortiz (7), Mairon Quiñones (6); Daniel Giraldo (6), Camilo Ayala (7), Ederson Moreno (6), Jown Cardona (6), Mariano Vásquez (6); Ray Vanegas (5).

Cambios en Pasto: Henry Rojas (5) por Ray Vanegas (12 ST), Anier Figueroa por Daniel Giraldo (29 ST), Carlos Hidalgo por Mariano Vásquez (41 ST).

D.T.: Alexis García.



Partido: Regular.



Amonestados en Tolima: Larry Vásquez (31PT), Rafael Carrascal (37 PT), Daniel Cataño (28 ST), Carlos Robles (38 ST),



Amonestados en Pasto: Geisson Perea (17 PT), José Ortiz (44 PT), Camilo Ayala (42 ST),



Expulsados: No hubo.



Goles de Tolima: No hubo.



Goles de Pasto: No hubo.



Figura: Larry Vásquez (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jorge Tabárez (6)





GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué.