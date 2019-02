Flabio y Sanguinetti: los 2 DT ‘descabezados’ en 5 fechas de la Liga

En solo cinco fechas, y ni siquiera completas porque aún falta el partido de este martes entre Deportivo Cali y Unión Magdalena, la Liga ya se ha cobrado dos cabezas, y podrían caer más los próximos días. Al nombre de Guillermo Sanguinetti, que dejó la semana pasada la dirección técnica de Independiente Santa Fe, se sumó este lunes el nombre de José Flabio Torres, despedido del Atlético Bucaramanga de forma fulminante.

Aunque el comunicado oficial del club salió en horas de la tarde, ya desde temprano Torres sabía que se iba del cargo. “No continúo”, le dijo lacónicamente a EL TIEMPO. Luego se despachó, en medios radiales de Bucaramanga. “La salida me la comunicó el gerente, ni siquiera Óscar Álvarez (el presidente del club) me dio la cara, ni hasta luego ni gracias. Nunca se hizo énfasis en la contratación rápida de los jugadores, y hoy en día el afectado soy yo”, declaró Torres.



Por ahora, Carlos Giraldo quedará como técnico encargado, en su primera experiencia como entrenador tras retirarse del fútbol activo en diciembre del año pasado. Víctor Hugo González será su asistente.



El del Bucaramanga es el caso de mayor inestabilidad en el banco en los últimos cuatro años. Sin contar los cambios de entrenador al terminar los torneos, hubo 65 casos de entrenadores que renunciaron o fueron despedidos. Bucaramanga fue el equipo del que más se fueron: seis. Por el banco pasaron, en su orden y sin contar entrenadores encargados, José Manuel Rodríguez, Flabio Torres, Harold Rivera, Fernando Castro, Jaime de la Pava, Diego Cagna, Carlos Mario Hoyos, Óscar Serrano y, de nuevo, Torres.



A propósito, Flabio es el técnico que más veces sufrió despidos en pleno campeonato en ese periodo, cuatro: salió de Once Caldas (fecha 12 de la Liga 2015-I), Cúcuta Deportivo (fecha 9 del segundo torneo de 2015), Deportivo Pasto (tercera jornada de la Liga 2018-II) y, ahora, del Bucaramanga (véase gráfico).

Normalmente, el adagio popular dice que es más fácil echar a uno que a once, y, por eso, el técnico siempre es el fusible que primero se cambia para intentar que los equipos vuelvan a funcionar.



El semestre pasado salieron 12 entrenadores, e incluso hubo tres equipos que cambiaron dos veces de técnico: Pasto (Flabio Torres y Hernán Lisi), Jaguares (José Manuel Rodríguez y Flavio Robatto) e, increíblemente, Atlético Nacional (Jorge Almirón y Hernán Darío Herrera, que se fue con un título en el bolsillo, la Copa Colombia).



Claro, hay casos de clubes que de un semestre para otro cambian prácticamente todo el plantel, como pasó este año con Deportivo Pasto, que armó un equipo casi desde cero, incluyendo al cuerpo técnico, ahora encabezado por Alexis García. O como Jaguares, que llevó más de 15 jugadores para ponerlos al mando de Jhon Bodmer.



Esos experimentos suelen demorarse en funcionar: hoy, Pasto es undécimo, y Jaguares está una casilla más arriba. Pero no es una regla excluyente: América también le hizo una gran cirugía a la nómina y hoy es tercero. En eso tiene mucho que ver con qué se arman los planteles.

La campaña

Torres había llegado el 30 de agosto de 2018 a Bucaramanga, pero el semestre pasado no pudo dirigir en el banco porque poco antes había salido de la dirección técnica del Deportivo Pasto. Óscar Serrano figuró como DT en propiedad. Cabe recordar que el reglamento de la Liga impide que un entrenador dirija dos equipos en el mismo torneo.



Con Torres ya en la raya, Bucaramanga solamente pudo ganar un partido: 1-0 a Pasto, el 8 de febrero. Los otros cuatro los perdió. La queja del entrenador es real: al plantel le sacaron los dos jugadores que más actuaron y que mejor rindieron el semestre pasado, el goleador Michael Rangel (hoy, suplente en Junior) y el mediocampista Brayan Rovira (consolidado como titular en Nacional). Y no los reemplazaron.



Para completar, Bucaramanga tuvo la mala fortuna de perder el clásico frente al Cúcuta Deportivo en el último minuto. Y su gran rival hoy es el líder. Por eso, Flabio Torres se quedó sin trabajo. Siempre es más fácil sacar al DT.



