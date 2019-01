Tolima pega primero en la Superliga: derrotó de visita 1-2 a Junior

Fue un partidazo, de ida y vuelta, con goles, con emociones, luchado, pero amargo para Junior, que pese a sus intentos no pudo ganar en su casa y cayó 1-2 contra Tolima en la ida de la Superliga, y justo en el estreno de Luis Fernando Suárez en el banquillo como DT de los tiburones.

Junior, el vigente campeón de la Liga, sufrió su primer tropiezo de la temporada. Con prácticamente la misma nómina campeona (con Jarlan Barrera como gran ausencia), el equipo pecó en la definición y no pudo llegar ni al empate. Comenzó ganado, mostrando la misma identidad del equipo que ganó el último título, por las bandas, con la genialidad de Teo, el desmarque de Díaz y la potencia de Cantillo. Al minuto 8 se fue arriba, cuando Luis Díaz recibió un pase al vacío, se abrió, se perfiló y definió. Un gol a lo Junior, colectivo, con sorpresa, letal.



Pero en Junior no alcanzaron a emocionarse con el tanto. Tolima empató de inmediato. El equipo de Ibagué, que sigue siendo dirigido por Alberto Gamero, pero que ha tenido más movimientos de jugadores, igualó con Marco Pérez. El delantero recibió un centro desde la derecha y metió un cabezazo seco. 1-1, iban 13 minutos.



De ahí en adelante los equipos no se guardaron nada. Sin embargo, el cuadro barranquillero tuvo las mejores ocasiones para irse arriba en el marcador, pero las falló, como en un remate de Piedrahíta y otro de Ruiz que pasó cerca del arco.



Fue cuando apareció de nuevo Marco Pérez. Recibió de espaldas al arco, se volteó y remató a un ángulo. Viera no llegó, fue el 1-2 cuando ya se acababa el primer tiempo.

Ese gol fue un duro golpe para Junior, que en todo el segundo tiempo atacó y tuvo oportunidades, 2 veces con Cantillo, otra con Rangel, que entró y en su primera bola desperdició el empate. El gol no llegó. Ni con Díaz, que en los últimos segundos se atragantó el del empate, con un remate que pasó muy cerca.



Tolima hizo gala de su orden y su contundencia. Así se llevó la victoria. Al equipo de Suárez le toca reponerse el domingo, de visitante, para no empezar el año perdiendo un título.





