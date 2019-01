Santa Fe sigue imparable: venció 2-1 a Nacional 

Santa Fe sigue sólido, con paso firme e imponente en su pretemporada. Esta vez derrotó a Nacional 2-1 en el estadio El Campín, en su tercer partido del Torneo Fox Sports del que ya es finalista y espera rival entre Millonarios y América, que juegan este viernes.,

Esta vez el técnico Guillermo Sanguinetti planteó el partido con una nómina alterna. NO usó a sus jugadores principales, ni Seijas, ni Morelo, ni Arango. Pero los que estuvieron en la cancha no desentonaron. Jugadores como Fabio Burbano y Jhon Velásquez lideraron al equipo ante un Nacional que intentó mostrar una mejor cara y nuevamente dejó muchas dudas e incertidumbres: lleva tres derrotas.



Nacional intentó adueñarse de la pelota desde el comienzo. Buscó el triunfo, liderado por Vladimir Hernández y Aldo Ramírez, pero fue santa Fe el que aprovechó los espacios y la fragilidad en la defensa verdolaga. A los 20 minutos llegó el primer gol, en una pared letal entre Burbano y Velásquez, y fue Burbano el que definió dentro del área para poner el 1-0.



En el segundo tiempo Santa Fe mantuvo su orden defensivo, su fortaleza en la mitad, y su picardía en ataque. AL minuto 57 llegó el segundo tanto, cuando Pedroza le metió un pase largo y al vacío a Juan Roa, el capitán, quien corrió libre mientras la defensa de Nacional pedía un fuera de lugar inexistente. Roa definió y puso el segundo.



Inmediatamente pudo llegar el tercer tanto cardenal, por la misma vía, pase al vacío para Carmelo que puso la pelota en el vertical. Nacional volvió a mostrar sus fallas defensivas, en una línea de cuatro que no dio garantías.



El descuento verdolaga llegó al minuto 71 cuando Santa Fe tuvo su primer pestañeo. Un pase de Jeison Lucumí para Ómar Duarte, quien remató cruzado y anotó. Nacional ganó fútbol con el ingreso de Juan Pablo Ramírez, que empujó a su equipo hacia el empato, que no alcanzó a conseguir.



Santa Fe, que clasificó a la final desde la jornada anterior, cuando venció a Millonarios, jugará el domingo la final de este torneo.



DEPORTES