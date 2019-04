Santa Fe empató con Equidad, pero completó 15 fechas sin ganar

Independiente Santa Fe sigue en una crisis de resultados y juego tremenda. No encuentra ideas, caminos, ni estrategia para poder cambiar su cara. Este sábado no pudo con Equidad, empató 1-1, y si no es por un gol que sacó del sombrero Luis Manuel Seijas, una nueva derrota estaba al caer.

El primer tiempo mostró a un Santa Fe confundido, con chispazos, pero con los mismos problemas de generación y defensivos de siempre. Gerardo Bedoya no ha sabido encontrar el mejor libreto para venderles a sus jugadores.



Fue una parte inicial con aproximaciones, pero con muy pocas opciones claras de gol. Y preciso, las mejores oportunidades las tuvo Equidad, que con orden lastimó a su rival. Carlos Peralta, de cabeza y con un remate débil, inquietó el pórtico custodiado por Miguel Solís.



La desdicha para los hinchas de Santa Fe llegó a los cinco minutos del segundo tiempo cuando un exjugador de la institución, un futbolista muy criticado, les anotó no un gol, sino un golazo. Armando Vargas sacó un potente derechazo que pegó en el palo y de inmediato infló la red.



Unos minutos después el conjunto 'cardenal' lo intentó con un remate de larga distancia, en un cobro de tiro libre de Carlos Henao, pero el arquero Diego Novoa lo mandó al tiro de esquina.



Equidad pudo cerrar el partido en un letal contragolpe, con una sinfónica tocata de sus jugadores, que terminó en un centro de Amaury Torralvo, pero cuando quedó solo David Camacho su remate fue errado.



Cuando todos los hinchas se estaban yendo del estadio El Campín, Seijas anotó un milagroso gol que se incrustó en el ángulo inferior izquierdo de Novoa.



El antirécord de Santa Fe ya va en 15 fechas sin conocer la victoria. Este sábado empató y lo mejor sería que se acabara lo más rápido la fase todos contra todos, porque fútbol no lo van a encontrar.



DEPORTES