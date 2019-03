‘Johan Arango sería expulsado de Santa Fe’: presidente Carreño

Tras el accidente entre la camioneta del delantero y un bus con cerca de 40 niños, la Policía de Tránsito que atendió el siniestro aseguró que era su esposa, Claudia Carolina Marchena Gutiérrez, quien conducía el vehículo. Sin embargo, el conductor del bus involucrado le dijo a CityTV que quien iba al timón era el deportista. “El señor se bajó del carro y me dijo: Me acabó el carro. Dos veces me lo dijo. Y el carro olía a puro alcohol. El señor ni se podía sostener de pie”, dijo Nelson Pinzón Díaz, conductor del bus accidentado.

En video quedó registrado segundos después del accidente. El jugador se encuentra fuera del vehículo y la puerta del conductor abierta. Posteriormente, se observa a su pareja saliendo del carro, como copiloto, pidiendo que no la graben. Minutos después, en otro video, se observa a la mujer sentada en el puesto del conductor y el jugador en la parte trasera de la camioneta. “Yo llegué y le dije al señor agente de tránsito: ¿por qué le van a hacer la prueba de embriaguez a ella, si no es la que iba manejando. El que iba manejando era Johan”, dijo Pinzón.



En su momento, las autoridades de tránsito informaron que la prueba de alcoholemia de la mujer resultó negativa. “Es de resaltar que la conductora del vehículo fue trasladada al centro médico de Cota, Cundinamarca, con el fin de realizarle la prueba de embriaguez, la cual arrojó resultado negativo”, aseguró el Coronel José Archila Zapata, Comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca.

Sin embargo, en un audio revelado a CITYTV, en el que el conductor sostiene una conversación con ella, reconoce su estado de embriaguez.

Claudia Carolina Marchena: “Es que lo que sea yo le pago”.

Nelson Pinzón Díaz: “Porque ustedes salen perdiendo”.

Claudia Carolina Marchena: “Sí porque yo estoy tomada”.

Nelson Pinzón Díaz: “Y el otro señor también va tomado”.

Claudia Carolina Marchena: “Yo le voy a responder por lo que haya que pagar y ya. Nada de tránsito ni nada”.



Hablamos con Johan Arango y no quiso dar declaraciones de los hechos, pero reiteró que quien iba conduciendo era su pareja. Por su parte, Santa Fe anunció que enviará a la comisión disciplinaria del club la nota publicada por CityTv. “En caso de que se confirme que Johan Arango era el que conducía el vehículo se le rescindirá el contrato con Santa Fe”, dijo Juan Andrés Carreño, presidente del Club.

El jugador ya fue apartado de la disciplina del equipo profesional durante los siguientes encuentros y será enviado al departamento de psicología del club bogotano.



Stephanie Valencia Chavarro

Twitter: @stephanie_valen