Santa Fe incluye a Arango para buscar su primera victoria en la Liga

Cada día que pasa en Santa Fe es una tormenta. La falta de fútbol, la crisis de resultados y el inconformismo de los hinchas hacen que el momento sea muy complicado para el equipo, que no ha ganado un solo partido de Liga en lo que va del 2019 y que está a un juego de igualar sus peores rachas históricas sin ganar, ocurridas en 1954-55 y en 2007.

Pero Santa Fe no pierde la esperanza de mejorar, de que aparezca, por fin, una bolsa de tres puntos que le permita pensar en arañar una clasificación que no se dio en 2018. Para eso, espera ganarle este jueves a Jaguares, en El Campín, a partir de las 6 de la tarde, con transmisión de Win Sports. Y para ello, apeló a medidas extremas.



Johan Arango, quien estaba castigado luego de un escándalo que se produjo a raíz de un accidente automovilístico, regresaría a la lista de convocados por el técnico Gerardo Bedoya. No juega en la Liga desde el 10 de marzo, cuando los rojos perdieron 1-0 frente al Medellín. Ese día reemplazó a Fabio Burbano. Y cuatro días después, apareció en el equipo que empató a dos goles con Bogotá Fútbol Club en la Copa Colombia.



Pero el sábado siguiente, el 16 de marzo, la camioneta Range Rover, propiedad del jugador, apareció estrellada en la vía a Cota, ruta habitual de desplazamiento hacia la sede de trabajo de Santa Fe, en Tenjo. Lo curioso es que ese día el plantel tenía día libre y no había entrenamiento.



“Lo que pasa es que iba a entrenar, me cogió un altibajo y me accidenté. Normal. Lo que le puede pasar a cualquiera. Preciso me cogió por la vía a Cota”, le dijo Arango al portal golcaracol.com. El hecho de que dijera que tenía práctica despertó sospechas, como también que se dijera que su novia iba al volante, algo que luego desmintieron algunos testigos.



Tras los sucesos, Santa Fe decidió trasladar el caso a la comisión disciplinaria del club, para que tomara una decisión en cuanto al futuro del jugador, quien fue citado a descargos. Además, fue enviado al departamento de psicología del equipo.

“Se debe seguir el debido proceso. Se llamará a descargos y se convocará a la comisión disciplinaria para que revise el caso y tome una decisión”, le dijo en su momento a EL TIEMPO el presidente del club, Juan Andrés Carreño.



Uno de los temas que dilataron el tema fue saber si Arango, efectivamente, estaba conduciendo y si lo hacía en estado de embriaguez. Así mismo, el jugador argumenta que estaba en su día libre. Por eso, Santa Fe no quería correr riesgos jurídicos.

“Sigo firme después de que no le falté el respeto a la institución que me dio la oportunidad, lo demás solo Dios sabe”, escribió Arango en sus redes sociales mientras se hacía el proceso disciplinario.



En una entrevista con EL TIEMPO, el pasado 23 de marzo, Bedoya se refirió al caso Arango: “Todas estas circunstancias no le hacen bien al grupo. Ojalá pudiéramos limpiar estas cosas: eso resiente, y bastante. El jugador que sienta el club, que sienta el equipo, que tenga lealtad y esté en buen momento, ese va a jugar; el que no, tendrá que esperar. Siempre me he manejado así”, declaró.



Por ahora, el vallecaucano fue perdonado por el club y el técnico Gerardo Bedoya lo incluyó en la lista de concentrados para el compromiso que se disputará en El Campín.



La segunda etapa de Arango en Santa Fe ha estado marcada por la polémica casi desde que se anunció su contratación, a tal punto que Carreño, en su momento, defendió la contratación y dijo que se habían anticipado, incluso, a una oferta de Millonarios, algo que fue desmentido por el club azul.



“Arango vuelve por dos cosas: 1) Porque es crack, es un jugador diferente y desequilibrante y 2) Porque antes de firmar con nuestro eterno rival de patio, prefirió buscarnos y volver a Santa Fe, pedir una última oportunidad porque está comprometido y quiere triunfar con el León”, escribió Carreño en su cuenta de Twitter.

Arango respondió con goles en la pretemporada. “Yo me siento muy bien, a la altura del equipo, a la altura de los jugadores. Muy tranquilo.Contento por la oportunidad que me dieron, no los voy a defraudar”, dijo entonces. Pero ahora, juega poco, se destaca más por hechos extrafutbolísticos, como un tatuaje gigante con la cara de un león que se hizo en la espalda, y, lamentablemente, por el accidente que casi marca el fin de su carrera en Santa Fe.



Vuelve Johan Arango. Ojalá aporte algo del fútbol que le está haciendo falta a Santa Fe, que no quiere meterse en la historia por hechos negativos, sino que necesita sumar para que el semestre no termine con saldo en rojo.

Alineación probable

Santa Fe: Miguel Solis; Juan Roa, José Moya, Fáiner Torrijano, Nicolás Gil; Andrés Pérez, Baldomero Perlaza, Luis Seijas, Fabio Burbano, Carmelo Valencia y Brayan Perea. DT: Gerardo Bedoya





