Santa Fe se derrumbó: 14 partidos sin ganar, su peor racha histórica

Santa Fe tocó fondo en su visita a Bucaramanga. Aunque el equipo bogotano comenzó ganando, luego cayó derrotado 2-1. El equipo cardenal superó su peor racha histórica sin ganar, que era de 13 fechas. Con este resultado el equipo de Bedoya aumenta su crisis.

Atlético Bucaramanga con la intención de lograr los tres puntos después de su victoria frente a Envigado e Independiente Santa Fe con el objetivo de conseguir su primera victoria en el campeonato. Los primeros movimientos en el partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que en el minuto 5 tuvo la primera opción de gol, a través de Sherman Cárdenas, que no pudo definir sobre la portería cardenal.



En el minuto 9 de la primera mitad el juez central Wilmar Roldan anula jugada de gol para Atlético Bucaramanga ante mano del zaguero leopardo Henry Pernía. De otra parte, Independiente Santa Fe que lucio seguro en defensa, espero a su rival en su propio campo y adoleció de un volante creativo en el sector medio de la cancha, hecho que no permitió una fase ofensiva clara en el equipo cardenal.



Sobre el minuto 28 de la primera parte se iría de la cancha por lesión el jugador cardenal Fabio Burbano, en su lugar ingresaría Johan Arango. Así pues, con pocas opciones claras de gol terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles.

Para la segunda parte, el jugador con mayor movilidad en el último cuarto de cancha para Bucaramanga fue Sherman Cárdenas, sin embargo, no encontró receptores con los cuales llevar mayor riesgo sobre la portería adversaria. Entre tanto, Santa Fe que tuvo una propuesta más ofensiva desplegó sus laterales, generando un par de opciones que no pudo concretar.



Ahora bien, Independiente Santa Fe sobre el meridiano de la segunda parte apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque para generar peligro sobre la portería leoparda, pero sin claridad en el momento de la definición.



En el minuto 27 del segundo tiempo Santa Fe anotó gol por intermedio de Johan Arango quien se quita la marca del zaguero Pernía y define de pierna derecha, fuerte y rasante sobre el palo de la mano diestra del portero Nelson Ramos que se quedó sin opción.



Sobre el minuto 33 de la segunda parte el recién ingresado Maximiliano Núñez anotó gol, pero el juez central del compromiso Wilmar Roldan inicialmente lo anuló, después de un minuto, algo insólito, el árbitro finalmente convalidó la anotación y se dio el empate uno por uno para el conjunto leopardo.



En el minuto 41 del segundo tiempo, el jugador Maximiliano Núñez en fuerte remate de media distancia convierte el segundo gol auriverde sobre el palo de la mano derecha del portero Solís que no pudo evitar la caída de su portería.



Terminaría el partido con la victoria dos por uno a favor de Atlético Bucaramanga que fue efectivo y encontró dos goles que le permitieron obtener los tres puntos que necesitaba, mientras que, Santa Fe continua sumido en el sótano de la tabla de posiciones.

Atlético Bucaramanga 2 – 1 Santa Fe

Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos (6), Luis Mena (6), Henry Pernía (5), Jeison Quiñones (6), Marvin Vallecilla (5), Cesar Quintero (5), Gabriel Gómez (5), Rafael Robayo (5), Sherman Cárdenas (6), Luis Hurtado (4) y Roque Caballero (5).

DT: Carlos Giraldo.



Santa Fe: Miguel Solís (6), José Moya (6), Fainer Torijano (6), Carlos Henao (6), Carlos Arboleda (6), Andrés Pérez (5), Baldomero Perlaza (5), Juan Valencia (5), Luis Seijas (6), Fabio Burbano (5) y Arley Rodríguez (5).

DT (e): Léider Preciado.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Núñez (33 ST y 41 ST).



Goles Santa Fe: Arango (27 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Jhon Pérez (5) por Hurtado (9 ST), Johan Caballero por Quintero (23 ST) y Maximiliano Núñez (7) por Gómez (32 ST).



Cambios Santa Fe: Johan Arango (6) por Burbano (28 PT), Juan Roa por Pérez (16 ST) y Dylan Borrero por Seijas (22 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Santa Fe: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Pernía (44 ST) y Mena (48 ST).



Amonestados Santa Fe: Pérez (47 PT), Arango (29 ST), Henao (47 ST).



Detalle: Maximiliano Núñez en 8 minutos convirtió doblete para la victoria leoparda.



Figura: Maximiliano Núñez Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Árbitro: Wilmar Roldán (4).







JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.​