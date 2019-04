Unión Magdalena le ganó el duelo del descenso a Rionegro Águilas 

Tras un primer tiempo en el que Rionegro Águilas dominó las acciones de gol, el equipo que salió como ganador fue Unión Magdalena gracias a la anotación de Hernán Luna, en el minuto 24 de la parte complementaria.

Las condiciones del terreno y el clima en el estadio Alberto Grisales no podían haber estado mejor. El sol estaba cálido y el césped no tenía zonas con pantano. En lo futbolístico, el que generó la primera opción de gol fue Magdalena, en el minuto 5, por intermedio de Juan Carlos Pereira, sin embargo, el dominador de la parte inicial fue Rionegro Águilas.



Fue en los primeros 45 minutos en los que el arquero César Giraldo se convirtió en la figura del partido y el salvador de su equipo. Atajó tres opciones que iban para gol.



Le atajó a Mauricio Gómez (28 PT), a Juan Pablo Otálvaro (29 PT) y un tiro libre a Carlos Ramírez (44 ST).



En esta primera mitad también lo intentaron, pero sin puntería, los jugadores locales Víctor Aquino (8 PT, 18 PT y 33 PT), Jader Obrian (20 PT), Mauricio Gómez (30 PT) y Juan Pablo Otálvaro (35 PT).



La otra llegada de Magdalena fue una aproximación en la que Ricardo Márquez dilapidó una jugada colectiva que iba con buen semblante.



Después del descanso las Águilas continuaron con el mismo instinto de cacería. Tenían la mirada puesta en el arco defendido por Giraldo. Durante los primeros 10 minutos acorralaron a su presa, hasta que Magdalena se llenó de valor.



Primero le hizo frente a su rival con un remate de Cristhian Subero, que se fue por encima del travesaño, y luego lo hirió de muerte con el único gol del compromiso.



La única anotación del duelo entre antioqueños y samarios se presentó en el minuto 24, en una jugada en la que intervinieron Ricardo Márquez, que cayéndose le mandó el balón a Fabián Cantillo, éste se la sirvió en bandeja de plata al juvenil Hernán Luna, que había ingresado seis minutos antes en reemplazo de David Ferreira, para que le pegara a placer, con mucha fuerza, tanto que la pelota chocó contra el defensor Carlos Ramírez, le hizo un ‘sombrero’ al arquero Juan David Valencia (que no había tenido mucho trabajo a lo largo del partido) y siguió su camino hasta el fondo de la red.



La celebración de los samarios fue corta, tal vez no habían caído en cuenta que si mantenían el resultado significaría su primera victoria desde que ascendieron este año a la Liga I.



Magdalena no se encerró, en el minuto 34 Ricardo Márquez tuvo otra oportunidad, esta vez con un remate que controló sin dificultad del arquero Valencia.



El tiempo oficial fue haciéndose más corto, Rionegro apenas pudo crear una opción antes de que llegara el final.



No obstante, casi fue el empate que estaba buscando, pero César Giraldo evitó una vez más, en esta ocasión, un fuerte cabezazo que había enviado Carlos Ramírez luego de un tiro libre.



Con este resultado Rionegro continúa en el fondo de las dos tablas. En la del descenso está último con 104 unidades y en la de la Liga I-2019 aparece en la cola con ocho. Unión Magdalena, en cambio, salió de la zona roja del descenso, al sumar 108, mientras que en la Liga ajustó 20 puntos que le permiten estar muy cerca del grupo de los ocho.



En la fecha 16 Rionegro Águilas visitará a La Equidad, el 24 de abril a las 4:30 de la tarde; cabe recordar que en Semana Santa no jugará porque hará su partido de vuelta de la Copa Suramericana. Unión Magdalena, mientras tanto, recibirá al América de Cali el próximo jueves santo a las 3:15 p.m.

Rionegro Águilas 0 / Unión Magdalena 1

Rionegro: Juan David Valencia (5); Daniel Muñoz (6), Hanyer Mosquera (5), Carlos Ramírez (5) y Luis Mosquera (5); Elkin Blanco (5) y David Rivas (5); Jader Obrian (5), Juan Otálvaro (5) y Mauricio Gómez (5); Víctor Aquino (5).

D.T.: Eduardo Cruz.



Magdalena: César Giraldo (7); Cristhian Subero (6), Edisson Restrepo (6), Fernando Battiste (6) y Yulián Gómez (6); Jhojan Valencia (6), Abel Aguilar (5) y Juan Carlos Pereira (5); David Ferreira (5) y Luis Carlos Arias (5); Ricardo Márquez (6).

D.T.: Harold Rivera.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Jefferson Cuero (4) por Mauricio Gómez (12 ST), Daniel Lloreda (4) por Víctor Aquino (12 ST) y Jacobo Escobar por David Rivas (31 ST).



Cambios en Magdalena: Fabián Cantillo (6) por Abel Aguilar (10 ST), Hernán Luna por David Ferreira (18 ST) y Juan Esteban Ortiz por Juan Carlos Pereira (39 ST).



Goles de Rionegro: no hubo.



Goles de Magdalena: Hernán Luna (24 ST).



Amonestados: Mosquera, Delgado (arquero suplente) (Rionegro Águilas); Cantillo (Unión Magdalena).



Expulsados: no hubo.



Detalle: El primer gol de Hernán Luna en la Liga I le permitió a Unión Magdalena lograr su primer triunfo tras su regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano. Rionegro Águilas, por su parte, no gana en su estadio desde el 10 de febrero de este año.



Figura: César Giraldo (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 2.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Ferney Trujillo (7).





Esteban Torres Arbeláez



Para El Tiempo



Rionegro