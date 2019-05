Rionegro cortó la buena racha del Deportivo Pasto: 2-1

El equipo nariñense cayó 2-1 contra Rionegro Águilas, en condición de visitante. Con esta derrota el Deportivo Pasto aplazó su clasificación para la última fecha. Los antioqueños, que se habían quedado desde hace rato sin posibilidades para el campeonato de este semestre, abandonaron momentáneamente la última casilla de la tabla al llegar a 15 puntos.

Pasto, que hasta el minuto 40 del segundo tiempo había logrado conservar la igualdad 1-1, que lo dejaba prácticamente asegurado para la segunda ronda de la Liga I-2019, recibió la anotación de Kevin Salazar y perdió no sólo el punto que lo dejaba tranquilo para la última fecha sino también la racha de 10 fechas que había ajustado sin conocer la derrota.



Antioqueños y pastusos protagonizaron un encuentro que no se caracterizó por lo futbolístico sino más bien por la fuerza con que los jugadores encaraban a sus rivales. Así entonces se presentaron 10 tarjetas amarillas y un jugador expulsado, Mariano Vásquez, quien vio la roja directa en el primer minuto de reposición.



Vásquez, que no podrá estar en el partido contra América de Cali, fue el autor del pase gol con el que Ray Vanegas había conseguido abrir el marcador, a favor de Pasto, al minuto 16 del primer tiempo.



La respuesta de Rionegro Águilas a ese gol que había recibido fue un cabezazo de Carlos Ramírez que se fue por encima (28 PT), un disparo de Jacobo Escobar, que contuvo el arquero Neto Volpi (30 PT), y el gol del empate, que nació en una jugada de tiro libre que cobró Carlos Ramírez, desde el costado derecho, y que cabeceó Francisco Rodríguez, al anticipar al arquero Volpi (39 PT).



Las últimas dos emociones del primer tiempo también fueron para los locales, un remate de media distancia de Jacobo Escobar, que pasó a centímetros del travesaño, y un remate de pelota quieta de Carlos Ramírez, que atajó el arquero de Pasto en toda la raíz del poste derecho.



Después del descanso pasó un hecho curioso. Rionegro no quería salir del camerino como protesta por el desempeño del árbitro Heider Castro. Los jugadores estuvieron pensándolo bien hasta que luego de cinco minutos de la hora que debían haber salido se decidieron a continuar con el compromiso.



En el terreno de juego, en la parte complementaria, se presentaron apenas tres jugadas importantes con peligro de gol.



Al minuto 3 fue Francisco Rodríguez el que se animó a patear un balón con dirección al arco, pero le pegó mal y terminó enviándolo por encima.



En el 25 el Deportivo Pasto tuvo el gol de la victoria, pero en esa ocasión estuvo mejor el arquero Luis Delgado en el achique y con el pecho y las manos evitó un cara a cara con Ray Vanegas.



La otra llegada fue la del gol de Rionegro. Una serie consecutiva de pases entre Daniel Muñoz, Daniel Lloreda y Kevin Salazar. Éste último por el sector izquierdo, muy cerca del arco, finalizó la jugada y pateó con toda su fuerza el balón para dejar sin chances de que Neto Volpi lo pudiera detener.



No hubo más acciones en los arcos, los equipos se quedaron sin argumentos para volver a crear jugadas ofensivas. Lo que ocurrió en este lapso fue que Mariano Vásquez, por protestar una jugada en la que el árbitro no le había concedido un tiro de esquina, se ganó la roja directa, así entonces, no podrá estar con el equipo el próximo fin de semana.



En la última fecha de la Liga I-2019 Rionegro Águilas visitará a Millonarios, el próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Deportivo Pasto, mientras tanto, recibirá al América de Cali, el mismo día, pero a las 3:30 p.m.

Rionegro Águilas 2 / Deportivo Pasto 1

Rionegro: Luis Delgado (6); Daniel Muñoz (6), Jonathan Lopera (6), Carlos Ramírez (6) y Luis Mosquera (4); Francisco Rodríguez (6) y David Contreras (5); Jader Obrian (5), Juan Pablo Otálvaro (5) y Mauricio Gómez (5); Jacobo Escobar (5).

Cambios en Rionegro: Alexis Hinestroza (5) por David Contreras (28 PT, lesionado), Juan Pablo Otálvaro por Daniel Lloreda (17 ST) y Kevin Salazar por Mauricio Gómez (27 ST).

D.T.: Eduardo Cruz.



Pasto: Neto Volpi (5); Fabián Viáfara (5), Anier Figueroa (5), José Ortiz (6) y Mairon Quiñones (6); Ederson Moreno (5), Camilo Ayala (5), Daniel Giraldo (5) y Ray Vanegas (6); Mariano Vásquez (5); Sebastián Acosta (5).

Cambios en Pasto: Carlos Hidalgo (5) por Acosta (12 ST), John Cardona por Ray Vanegas (33 ST) y Henry Sánchez por Daniel Giraldo (43

D.T.: Alexis García.



Partido: regular.



Goles de Rionegro: Francisco Rodríguez (39 PT) y Kevin Salazar (40 ST).



Goles de Pasto: Ray Vanegas (16 PT).



Amonestados: Obrian, Lopera, Hinestroza, Rodríguez (Rionegro Águilas); Figueroa, Ayala, Quiñonez, Vásquez, Hidalgo, Moreno (Pasto).



Expulsados: Mariano Vásquez (45+1 ST, roja directa).



Detalle: Deportivo Pasto dejó escapar una racha de diez partidos sin conocer la derrota. Rionegro, por su parte, abandonó el último lugar de la tabla de posiciones.



Figura: Francisco Rodríguez (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 3.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Heider Castro (4).





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro