Patriotas venció 3-1 a Equidad y se afianza entre los ocho

Victoria sin atenuantes y por goleada de Patriota 3-1 ante La Equidad, que se constituye en la primera que logra el elenco boyacense en toda la historia de enfrentamientos, que alcanzó la cifra de 18 disputados en todas las competiciones de la Dimayor.



Tres puntos que le permiten al elenco boyacense alcanzar la sexta posición de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 19 puntos y un compromiso más disputado.

Partido de ida y vuelta en la primera parte, con dos equipos que no ahorraron esfuerzo para ir en búsqueda de la portería contraria.



De un Lado, Daniel Mantilla tuvo espacios en los que maniobró con solvencia y junto a John Arias, fueron los que más inquietaron en el último cuarto de la cancha.



No obstante, el trabajo ofensivo mucho más acentuado en el local que quiso abrir el marcador muy temprano. Por eso la aproximación del lateral derecho Israel Alba, quien sacó un latigazo que encontró bien ubicado a Diego Novoa.



Luego fue el conjunto asegurado el que se acercó por primera vez sobre la puerta de Eder Chaux, con un remate de Amaury Torralvo, quien se animó con u zurdazo que controló sin problema el meta tolimense.



Primeros 20 minutos en que los dos oncenos mostraron ganas, deseos y con más vértigo que tránsito en zona medular trataron de encontrar la primera anotación de la tarde-noche.



Ahora, quien inquietó fue el uruguayo Matías Mier quien logró golpear un esférico que se fue distante del pórtico de Chaux. El juego de hizo de toma y dame y ahora el que responde es el conjunto andino con un acercamiento de Salazar en el que Novoa se volvió a lucir.



A la altura del minuto 30, Patriotas es un poco más en la propuesta ofensiva, pues volvió a inquietar con Daniel Mantilla y enseguida con Arias, quien es el más incisivo en el frente de ataque y esta vez el remate se va afuera.



En la primera incursión de Brayan Fernández logró romper el cerco defensivo, pero no tuvo poder de resolución y terminó por desperdiciar la opción más clara de anotar.



A los 37 es Kelvin Osorio, que merodeo el área y cuando se dispuso a engatillar el disparo, el defensa Jahn Cuero convirtió una imprudencia y lo derribó para que el árbitro decrete pena máxima. El mismo afectado cobró con solvencia y puso el 1-0.



En el minuto de cierre, La Equidad se acercó al área local con un balón que centraron al área, rechazo del lateral derecho Israel Alba, quien cometió mano, en una acción confusa en la que también participó Daniel Briceño. Pena máxima que sancionó el central y de inmediato cobró Carlos Peralta, quien sacó un disparo a media altura del costado izquierdo para poner el 1-1.



En el reinicio de la segunda parte, Patriotas volvió a inquietar con Arias y Mantilla, quienes se asomaron ante las barbas de Novoa. El cuadro capitalino guardó sus previsiones y se mostró más precavido en el momento de atacar.



En el primer cuarto de hora, apareció la visión panorámica de Osorio quien en un cobro de pelota quieta logró impactar un balón que fue a parar en el vértice del palo izquierdo.



Patriotas insiste en romper la paridad y lo consigue mediante la salida de su lateral izquierdo Federico Arbeláez, quien tuvo espacio y tiempo para impactar un zurdazo que tapó a medias Novoa, rebote que no alcanzó a conectar Fernández y en el rebote le quedó a John Fredy Salazar quien logró acomodar un balón cruzado que salió cruzado al palo de la mano derecha del golero bogotano y puso el 2-1.



Tímida reaccionó de Equidad en la que su técnico hizo las variantes, pero no le dieron resultado, ya que la escuadra adoleció de un hombre con ideas en la zona de creación. Allí, tal vez, radicó el problema de Equidad que careció de poder en la definición, pese al buen volumen ofensivo que mostró a lo largo de los 90 minutos.



En el minuto 32 llegó la falta del defensor Danilo Arboleda sobre Fernández en el área grande. Nueva imprudencia de la zaga aseguradora que el juez castigó con la tercera pena máxima de la noche y la segunda en favor del local.



Fernández se hizo a la pelota y con una ejecución a ras de pasto, ceñida sobre el palo derecho, pese a que Novoa adivinó tanto para el 3-2 definitivo y con el cual selló a su favor el compromiso de este domingo.

Síntesis

Patriotas 3-1 Equidad



Patriotas: Eder Chaux (6); Israel Alba (6), Daniel Briceño (6), Miller Mosquera (6), Federico Arbeláez (7); Exequiel Benavidez (6), Kelvin Osorio (8), Jhon Arias (7) Fredy Salazar (7); Daniel Mantilla (6) y Brayan Fernández (5). D.T.: Diego Corredor.

La Equidad: Diego Novoa (5); Jhan Cuero (5), Danilo Arboleda (5), Jeider Riquett (6), Amaury Torralvo (5); Pablo Lima (6), Juan Mahecha (6), Matías Mier (5), Armando Vargas (5); Hansel Zapata (5) y Carlos Peralta (6). D.T.: Humberto Sierra.



Partido: Aceptable.



Goles de Patriotas: Kelvin Osorio (39 PT, de penalti) y Jhon Fredy Salazar (19 ST) y Brayan Fernández (32 ST, de penalti).



Gol de La Equidad: Carlos Peralta (45 PT, de penalti).



Cambios en Patriotas: Oscar Balanta por Israel Alba (25 ST), Norbey Salazar por John Salazar (34 ST) y César Caicedo por Brayan Fernández (41 ST).



Cambios en La Equidad: Cristian Palomeque por Armando Vargas (17 ST), Brayner de Alba por Pablo de Lima (26 ST) y Carlos Ibarguen por Carlos Peralta (29 ST).



Amonestados en Patriotas: no hubo.



Amonestados en La Equidad: Danilo Arboleda (31 ST).



Figura: Kelvin Osorio (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (7).



ULISES ORTEGA

Para EL TIEMPO

Tunja