Santa Fe arranca el 2019 con victoria y golazo de Johan Arango

Este sábado, América y Santa Fe se presentaron por primera vez en este 2019 ante su público en un partido que fue de menos a más. El resultado final en el duelo fue 1-0 a favor del capitalino.



La primera parte fue bastante floja. En los primeros minutos Fernando Aristeguieta probó a Geovanni Banguera, pero nada difícil para el nuevo guardameta de Santa Fe. Desde ahí, los equipos se compartieron la posesión del balón, pero no había acercamientos a los arcos.

Fue hasta los últimos minutos de la primera parte cuando Cristian Florez, lateral izquierdo de América, sacó un zapatazo que dejó el balón en el costado del arco de Banguera. La respuesta del capitalino llegó con una buena asociación de Carmelo Valencia con Fabio Burbano, aunque Carlos Bejarano cerró bien para quitarle toda posibilidad al local.



El final del primer tiempo no dejó mucho por rescatar más que unos primeros buenos minutos para Andrés Pérez en Santa Fe, alguna muestra de calidad de Cristián Álvarez en América y el debut de Fáiner Torijano, Sebastián Pedroza en el rojo capitalino, así como la primera vez de Marlon Torres y Carlos Sierra en el vallecaucano.



Para la parte complementaria, Fernando ‘Pecoso’ Castro movió sus fichas y movió el centro del campo para apostarle más al ataque. Esa reacción hizo que el fútbol en El Campín apareciera un poco más.



No obstante, el gol llegó para el local. Johan Arango se movió por la izquierda se juntó con Juan Manuel Seijas, este se la devolvió y el ‘11’ sacó un remate con su derecha que no pudo atajar Bejarano. Bien por el volante que vuelve a Santa Fe con un poco de resistencia por su pasado.



Desde aquel momento, los dos equipos empezaron a tener cambios y varios jugadores tuvieron su oportunidad de entrar aunque ninguno pudo darle la vuelta al partido ni ampliar la ventaja.



El pitazo final llegó con victoria para el equipo capitalino frente a una buena asistencia en el máximo escenario deportivo de la capital de la república.