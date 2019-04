Once Caldas se metió entre los ocho: venció 1-0 a Envigado

El Once Caldas recibió a Envigado con la ilusión de meterse al grupo de los ocho y consiguió el objetivo al vencerlo por 1-0, este lunes, en el estadio de Palogrande.

Los antioqueños llegaron apurados a Manizales, pues su lucha no solamente era por acercarse a la clasificación, igualmente sufre con el acecho del fantasma del descenso.



En el comienzo del partido, el visitante quiso incursionar con una llegada de Alexis Zapata, controlada al lado derecho de la portería por Gerardo Amílcar Ortiz, si bien el visitante pretendió someter a su rival, este no se dejó dominar, evidencia de las llegadas de Kevin Londoño y Ménder García, quienes pusieron en apuros al portero Jefersson Martínez y a su zaga.



Ambos conjuntos le dieron ritmo al compromiso, aunque no existía contundencia, a razón de la mala puntería del local y la falta de orden ofensivo en la visita, contextos que expusieron el empate sin goles del primer tiempo.



La etapa complementaria arrancó sin sustituciones y conservó la misma dinámica de la primera mitad, situación que provocaba algunos bostezos en los 8.000 asistentes al juego.



Sin embargo, el ‘albo’ superó algo del letargo con un rechazo de Ortiz, cuyo zapatazo terminó por la banda izquierda del lado contrario y desde allí nació un centro que remató de cabeza Jean Carlos Blanco, no obstante, el guante prodigioso de Martínez, corrigió un error antecedido de la defensa y del portero que originó hasta ese momento la opción más clara.



Tras la llegada de Blanco, el cafetero se motivó, incluso soñó con la anotación, pero fue víctima de la ansiedad y constantemente alzaba el balón, el cual era rechazado asertivamente por la defensa.



El caldense entendió que por arriba iba ser imposible superar al envigadeño y en una movida rastrera logró filtrar un balón, que luego de un pequeño borbollón terminó en el fondo de la red, después de la estética y precisa definición de Juan David Rodríguez, quien le entregó el triunfo a su equipo y lo situó en la sexta casilla del campeonato con 21 puntos en la tabla de posiciones.



El Once Caldas recibirá a Jaguares, el próximo sábado 13 de abril, a las 4:00 p.m., en el Palogrande, mientras que el Envigado será el anfitrión del encuentro a disputarse contra Huila, en el Polideportivo Sur, al día siguiente, a las 5:00 de la tarde, validos por la fecha 15 del rentado.

Once Caldas 1 – 0 Envigado

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (7); Lewis Ochoa (7), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (7) y David Gómez (6); Juan David Rodríguez (8) y Sebastián Guzmán (6); Kevin Londoño (4), Juan Pablo Nieto (6) y Jean Carlos Blanco (5); Ménder García (6). DT.: Hubert Bodhert.



Envigado: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (7), Francisco Báez (7), Santiago Ruiz (6) y Nicolás Giraldo (6); Juan Alberto Mosquera (6), Jairo Palomino (5) e Iván Rojas (6); Alexis Zapata (6); Bruno Moreira (7) y Michael Nike Gómez (5). DT: Eduardo Lara.



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Javier Reina (6) por Kevin Londoño (11 ST), Marcelino Carreazo por Juan Pablo Nieto (31 ST) y Carlos Lizarazo por Ménder García (36 ST).



Cambios en Envigado: Yeison Guzmán por Michael Nike Gómez (22 ST), Wilfrido De La Rosa por Alexis Zapata (27 ST) y Brayan Lucumí por Iván Rojas (43 ST).



Gol de Once Caldas: Juan David Rodríguez (40 ST).



Amonestados Once Caldas: Lewis Ochoa (39 PT), Javier Reina (21 ST), Ménder García (32 ST) y Sebastián Guzmán (35 ST)



Amonestados Envigado: Santiago Ruiz (28 PT).



Expulsados: No hubo.



Figura: Juan David Rodríguez (8).



Estadio: Palogrande. Asistencia: 8.000 espectadores. Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Wander Mosquera (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales