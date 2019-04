Millonarios perdió el invicto en casa: cayó 1-2 frente a Tolima

Si bien Millonarios no tiene problemas con la clasificación a los cuadrangulares, el DT Jorge Luis Pinto, seguramente, debe estar preocupado si se tiene en cuenta que los azules, líderes con 33 puntos, no han podido ganarles a los de la parte alta de la tabla, salvo Cúcuta: empató con Cali, perdió con Pasto y Once Caldas y ahora, perdió el invicto como local en al Liga, al caer 1-2 frente al Deportes Tolima, que es segundo con 28 unidades.

No fue un buen partido de Millonarios, que volvió a sufrir por una defensa lenta y sin reacción, a pesar de las buenas intenciones de agradar a los 14.764 espectadores que llegaron a El Campín.



Tolima salió a tratar de evitar que Millonarios aplicara una de las virtudes que lo tienen como líder en la Liga: salir jugando desde el fondo con balón dominado. Los locales se vieron muy incómodos, más allá de que, muy temprano, tuvieron la opción de irse arriba con un mano a mano de Fabián González Lasso con el portero Montero, que este último resolvió bien.



Después de ese arranque, el juez Alexánder Ospina resultó ser protagonista. Primero, anuló una jugada que terminó en gol de Mackálister Silva por una supuesta falta de Matías de los Santos, que no existió. Y luego, a los 34 minutos, sancionó un muy dudoso penalti: dio una infracción de Luis Payares a Marco Pérez. El atacante puso el 0-1 con un remate que no alcanzó a detener el portero Faríñez.



Para el segundo tiempo, el DT Jorge Luis Pinto juntó a un trío que los hinchas estaban pidiendo ver juntos en la cancha: sacó a un inédito Eliser Quiñones y metió a Santiago Montoya, que se unió a Christian Marrugo y a Silva. Y Millos se vio un poco mejor, aunque sin llegar mucho.

El premio para la mejor actitud de Millonarios llegó en el minuto 19 del segundo tiempo, después de una doble atajada de Montero a un doble remate de César Carrillo, pero el segundo rebote le quedó a González Lasso para meterla de cabeza.

Pero si en Millonarios se juntaban Marrugo, Montoya y Silva, en Tolima también había una sociedad interesante, la de Daniel Cataño, Marco Pérez y Álex Castro. Y una jugada entre los dos últimos, sumada a la lentitud ya comprobada de Matías de los Santos (a quien, a propósito, Ospina le perdonó la expulsión por doble amarilla), terminó en el 1-2: Pérez habilitó a Castro y el mediocampista venció a Faríñez con un fuerte remate.



El partido, a partir de ahí, se volvió más físico. Pinto sacó a Silva para meter a otro delantero, Jorge Rengifo, y luego sacrificó a Carrillo para mandar a otro atacante, Jáder Valencia. Los cambios no le salieron. Es más, quedó expuesto a un tercer gol, que Tolima no consiguió por falta de puntería y por un par de buenas atajadas de Faríñez.

Millonarios 1, Tolima 2

Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Jaír Palacios (6), Matías de los Santos (4), Luis Payares (5), Felipe Banguero (5); César Carrillo (6), Felipe Jaramillo (5), Mackálister Silva (6), Christian Marrugo (6), Eliser Quiñones (4), y Fabián González Lasso (6). DT: Jorge Luis Pinto.



Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (6), Sergio Mosquera (5), Leyvin Balanta (6); Yeison Gordillo (6), Larry Vásquez (5), Carlos Robles (6), Daniel Cataño (7), Álex Castro (7), y Marco Pérez (6). DT: Alberto Gamero.



Partido: intenso.



Cambios en Millonarios: Santiago Montoya (5) por Quiñones (1 ST), Jorge Rengifo por Silva (29 ST) y Jáder Valencia por Carrillo (36 ST).



Cambios en Tolima: Juan Pablo Vargas (6) por Mosquera (1 ST), Diego Valdés por Pérez (36 ST) y Carlos Rentería por Cataño (43 ST).



Gol de Millonarios: González Lasso (19 ST). Goles de Tolima: Pérez (35 PT, penalti) y Castro (25 ST).



Amonestados: De los Santos, Carrillo, Montoya (Millonarios); Castrillón, Quiñones, Balanta, Castro, Montero (Tolima). Expulsados: no hubo.



Figura: Álex Castro (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 14.764 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Alexánder Ospina (4).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

