Alianza Petrolera salvó un punto contra Once Caldas: empató 1-1

Un gol de Edwin Torres, en el minuto 87, le permitió a Alianza Petrolera salvar un punto en casa frente al Once Caldas, con el que se mantiene, por ahora, igualado con Unión Magdalena, Envigado y Pasto en la tabla del descenso. Por diferencia de goles, hoy, el equipo de Barrancabermeja es último en esa clasificación.

Alianza Petrolera salía a la cancha del estadio Daniel Villa Zapata con la imperiosa necesidad de ganar, mientras que Once Caldas trataba de recuperar los puntos perdidos el lunes contra Cúcuta para no alejarse de los primeros lugares de la tabla.



Fue un partido que se disputó inicialmente en el medio campo, con la tenencia de balón para Alianza Petrolera. Sin embargo, en el minuto 11, Once Caldas anotó el primer gol por intermedio de Jean Carlos Blanco, quien de cabeza, en el área chica del onceno petrolero, logró abrir el marcador.





Después del gol, Alianza Petrolera lució impreciso en la entrega del balón, hecho que permitió que el Once Caldas manejara los ritmos del partido y, salvo una aproximación de Ríos sobre la portería del equipo albo, el onceno aurinegro no hizo presencia en el último cuarto de cancha.



El primer tiempo terminó con la victoria parcial para Once Caldas, que en tres oportunidades tuvo la oportunidad de aumentar el marcador, pero el portero petrolero Ricardo Jerez, quien estuvo oportuno en la primera mitad, evitó que el daño fuera mayor para su equipo.



En la segunda etapa, la iniciativa en el primer cuarto de hora fue para Alianza Petrolera, que con el ingreso de Arango tuvo mayor movilidad en el frente de ataque y salida permanente por el costado derecho. De otra parte, Once Caldas, ordenado en defensa, apeló al contragolpe como alternativa en fase ofensiva.



Sobre la parte media de la segunda mitad, Alianza Petrolera tuvo mayor claridad en el manejo y la tenencia del balón: abriendo la cancha por los costados, generó dos opciones de gol que no pudo concretar. Entre tanto, Once Caldas, que acusaba algo de cansancio, lució poco preciso y cedió espacios a su rival.

Alianza Petrolera 1, Once Caldas 1

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (5), Jeison Palacios (5), Farid Díaz (5); Juan David Ríos (5), Fredy Flórez (6), Luis Fernando Mosquera (4), José Érik Correa (5), Jhon Vásquez (7) y Cesar Arias (4). DT: César Torres.



Once Caldas: Gerardo Ortiz (5); David Gómez (6), Diego Peralta (6), Andrés Correa (6), Edwin Velasco (6); Mauricio Restrepo (5), Kevin Londoño (6), Juan Rodríguez (6), Juan Pablo Nieto (6); Jean Carlos Blanco (6) y Jorge Salcedo (5). DT: Hubert Bodhert.



Partido: bueno.



Cambios en Alianza Petrolera: Yeíner Orozco (5) por Mosquera (35 PT), Estefano Arango (7) por Arias (1 ST) y Edwin Torres por Correa (25 ST).



Cambios en Once Caldas: Darío Rodríguez por Salcedo (16 ST), Ricardo Steer por Blanco (27 ST) y Javier Reina por Nieto (35 ST).



Gol de Alianza Petrolera: Torres (41 ST). Gol de Once Caldas: Blanco (11 PT).



Expulsados: no hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Flórez (14 ST) y Palacios (32 ST). Amonestados Once Caldas: Gómez (26 PT), Londoño (5 ST), Salcedo (13 ST), Correa (15 ST), Peralta (26 ST) y Rodríguez (37 ST).



Figura: Jhon Vásquez (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata. Asistencia: 2.500 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Jorge Tabares (7).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja