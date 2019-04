Santa Fe igualó su peor racha sin ganar: empató 0-0 con Jaguares

Santa Fe le sumó un eslabón más a su cadena de tristezas de 2019 al empatar sin goles con Jaguares, un resultado que lo hace igualar su peor racha sin victorias en toda la historia del fútbol profesional colombiano.



Por tercera vez en su historia, los rojos llegaron a 13 partidos sin triunfos, algo que ya les había ocurrido en 1954-55 y en 2007. En esos años, Santa Fe hizo sus peores campañas: último en 1954, penúltimo en 1955 y colero en 2007-II. Ahora, si se descuidan, pueden volver a rondar por esas zonas...



Olvídense, por un momento, de que el que jugaba este jueves en El Campín era Santa Fe. Métanse en la cabeza que el penúltimo de una Liga de 20 equipos recibía al decimoséptimo. Y más o menos, a pesar de la voluntad de uno y otro lado, así salió el partido, con poco fútbol, con llegadas más producto del empuje que de las ideas. Sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primero, lo poco que hay para contar se resume en un par de remates en el palo, uno del local, de Luis Manuel Seijas, y uno del visitante, en un rebote que tomó Sebastián Ayala.



Este paquete de sufrimiento tiene, además, una dosis de mala suerte para Santa Fe: se le lesionó otro jugador. Nicolás Gil fue a hacer un cierre para evitar un remate de Jaguares y terminó resentido. Lo reemplazó Juan David Valencia.



A todo eso, súmele la falta de contundencia de Santa Fe, un problema que no ha podido resolver el DT Bedoya, ni tampoco su entrenador de delanteros, el histórico Léider Preciado (que, entre otras cosas, fue el técnico encargado, porque Bedoya estaba suspendido).



Ya hablamos de la que perdió Seijas. Baldomero Perlaza, que bajó un balón en el pecho a lo crac, remató a lo Perlaza. Johan Arango, que volvió del castigo por indisciplina y entró en el segundo tiempo por Juan Daniel Roa, tuvo un mano a mano con el portero Escobar, pero le tiró la pelota al cuerpo: el arquero la sacó con el pie. Y luego, otra vez, tuvo mala suerte: un remate de Fabio Burbano, tras un rebote, pegó en un rival y se estrelló en el poste. A Santa Fe no le quiere entrar la pelota. Por algo es la peor delantera de la Liga.



Jaguares tampoco es que haya hecho muchos méritos para ganar. Se las arregló para meter algunos sustos, como un cabezazo al piso de Mauricio Cortés que casi sorprende a Solís, quien no le tomó la medida al rebote y el balón le terminó golpeando en las manos antes de irse por la raya final. O como el tiro de Ayala.



Pero los visitantes también fallaron por falta de técnica. En el segundo tiempo, Cortés quedó para definir mano a mano con Solís: en vez de rematar, se puso a amagar, se resbaló y le pitaron una falta que no era para tarjeta amarilla. Y como ya tenía, lo echaron. Todo mal, hasta el árbitro, Jonathan Ortiz, que apenas dirigía su cuarto partido como profesional y que demostró que todavía está muy crudo para soltarle un partido de más peso. Recordemos que, a pesar de que uno de los protagonistas era Santa Fe, eran el 17 contra el 19.



Si los rojos aún no tocan fondo es porque hay otros dos equipos que lo hacen igual o peor: uno, Atlético Huila, y el otro, Rionegro Águilas, que, a propósito, ayer se quedó sin técnico, porque Éver Hugo Almeida renunció después de estar apenas 23 días y cinco partidos al frente del equipo.



La clasificación para Santa Fe ya parece imposible; si gana todos los partidos que le quedan, haría solo 28 puntos. Más bien, hay otro tema que asusta: el descenso. No para este año (aún hay ahorros del 2017), sino para el próximo: hoy estaría a 9 de la zona roja.

Santa Fe 0, Jaguares 0

Santa Fe: Miguel Solís (6); Juan Daniel Roa (5), José Moya (6), Fáiner Torijano (6) y Nicolás Gil (6); Sebastián Salazar (5), Baldomero Perlaza (5), Carlos Arboleda (5), Fabio Burbano (6), Luis Manuel Seijas (4), y Carmelo Valencia (3). DT: Gerardo Bedoya.



Jaguares: José Húber Escobar (6); Juan Pablo Zuluaga (5), Delio Ojeda (6), Fabián Mosquera (5) y Diego Ordóñez (5); Yohn Mosquera (5), Sebastián Ayala (6), Pablo Rojas (4), Mauricio Cortés (5), John Stiwar García (5), y Edis Ibargüen (4). DT: Óscar Upegui.



Partido: mediocre.



Cambios en Santa Fe: Juan David Valencia (4) por Gil (31 PT), Arley Rodríguez (4) por Valencia (1 ST) y Johan Arango (5) por Roa (1 ST).



Cambios en Jaguares: Jorge Obregón por García (27 ST) y Fabio Castillo por Ordóñez (43 ST).



Goles: no hubo. Expulsado: Cortés (41 ST).



Amonestados: Gil, Arboleda, Seijas, Roa (Santa Fe), Ordóñez, Y. Mosquera (Jaguares).



Figura: Fabio Burbano (6).



Estadio: El Campín. Asistencia: 7.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Jonathan Ortiz (4).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc