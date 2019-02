Al fin despegó Bucaramanga: venció 1-0 al Pasto

Atlético Bucaramanga al fin despegó. Luego de tres derrotas consecutivas, encontró la victoria este viernes al vencer 1-0 al Deportivo Pasto, en la cuarta fecha de la Liga.

Atlético Bucaramanga enfrentó a Deportivo Pasto con la intención de calmar la “sed” de gol y poder sumar los primeros puntos en la Liga I – 2019. El onceno leopardo llegaría con un déficit en la producción futbolística, que lo mantenía en la última casilla de la tabla de posiciones.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que con la tenencia de la pelota y el desborde por los costados, intentó generar volumen ofensivo en el último cuarto de cancha. De otro parte, Deportivo Pasto replegado un tanto en dos cuartos de cancha, cedió la esférica a su rival ejerciendo presión en cada una de sus líneas.



Ahora bien, con el paso de los minutos el compromiso se jugó en el medio campo, sin presencia de los jugadores creativos por parte de los dos equipos, el partido se tornaba un tanto lento y con escasas aproximaciones a gol.



En el minuto 36 de la primera mitad Pasto tuvo la opción más clara del partido, en un balón que es rechazado de forma defectuosa por el jugador leopardo Jeisson Quiñones, la esférica se estrella sobre el vertical izquierdo de James Aguirre, en lo que pudo ser autogol.



Atlético Bucaramanga encontraría el gol por intermedio de cobro de tiro libre de Jhon Pérez, que en el minuto 39 del primer tiempo decreto el uno por cero a favor de Bucaramanga, en un remate que se metió por el palo de la mano izquierda del portero Volpi que se quedó sin opción.



De esta forma, terminaría el primer tiempo con la victoria parcial para Bucaramanga por la mínima diferencia en un partido escaso de emociones.



Tras rodar el balón en el segundo tiempo, la iniciativa y la tenencia de balón fue para Atlético Bucaramanga que con algunas aproximaciones a gol inquietó la portería adversaria. De otro lado, Deportivo Pasto fue impreciso en los pases y apeló al juego fuerte sobre la parte media de la cancha.



Ahora bien, sobre la parte media del segundo tiempo, Deportivo Pasto se decidió y adelantó las líneas generando dos opciones de gol que no pudo concretar. El conjunto leopardo que tuvo poca precisión en defensa, permitió el crecimiento en fase ofensiva del equipo visitante.



Culminaría el partido con la victoria uno por cero a favor de Atlético Bucaramanga que sin ser un equipo convincente, logró su primera victoria en la liga I – 2019. Deportivo Pasto, un equipo ordenado en defensa pero carente de poder resolutivo en el último cuarto de cancha.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 1 – Pasto 0



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Camilo Mancilla (6), Jeisson Quiñones (6), Marvin Vallecilla (6), Gabriel Gómez (6), Cesar Quintero (5), Roger Lemus (5), Jhon Pérez (7), Sherman Cárdenas (6) y Sergio Romero (4).

DT: Flabio Torres.



Pasto: Neto Volpi (5), Fabián Viáfara (6), Josimar Quiñones (6), José Ortiz (6), Nicolás Carreño (5), Daniel Giraldo (5), Ederson Moreno (5), Mariano Vásquez (6), Sebastián Acosta (6), Andrey Estupiñán (6) y Gustavo Britos (5).DT: Alexis García.



Partido: regular.

Goles Atlético Bucaramanga: Pérez (39 PT).

Goles Pasto: no hubo.

Cambios Atlético Bucaramanga: Luis Hurtado por Romero (18 ST), Rafael Robayo por Lemus (29 ST) y Alejandro Bernal por Gómez (38 ST).

Cambios Pasto: Carlos Hidalgo por Britos (19 ST), Jown Cardona por Acosta (19 ST) y Sebastián Villota por Vásquez (37 ST).

Expulsados Atlético Bucaramanga: no hubo.

Expulsados Pasto: no hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Vallecilla (28 PT) y Romero (6 ST).

Amonestados Pasto: Carreño (21 PT), Quiñones (28 PT), Ortíz (9 ST) y Viáfara (31 ST).

Detalle: Atlético Bucaramanga consiguió en la cuarta fecha su primera victoria en la liga I - 2019.

Figura: Jhon Pérez Atlético Bucaramanga (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: John Alexander Ospina Londoño (7).



JULIÁN CARREÑO.

EL TIEMPO

Bucaramanga.