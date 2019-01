'Me gustó la muestra de lo que queremos: jugar bien al fútbol': Pinto

Jorge Luis Pinto se estrenó con victoria en Millonarios, en el partido del Torneo Fox Sports contra Nacional. La victoria 1-0 le dejó buenas sensaciones al entrenador, de cara a lo que viene en la temporada. Aunque hay cosas por mejorar, y así lo reconoce.

Análisis de la victoria: "Me gustó mucho el primero tiempo, equipo ordenado, con buen trato de pelota, buscando el campo contrario, para adelante. En el segundo perdimos un poco la pelota, con los cambios Nacional funcionó mejor. Nos faltó concluir, los partido se concluyen con las opciones que tuvimos. No me gusta la metida de Millos en los últimos minutos del segundo tiempo, hay que tratar de que no pase. Entiendo el desgaste de algunos jugadores, pero me gustó la muestra de lo que queremos, jugar bien al fútbol, tener un sistema zonal bien estructurado, criterio ofensivo constante. Buscamos los espacios y tuvimos calma, ojalá podamos avanzar".



Cambios: "Buscaba fútbol, gente nueva, que nos dieran profundidad. No quería desgastar más a Ovelar, y Salazar aporta mucho fútbol. Hay que reconocer que a Montoya hay que llevarlo despacio, lleva tiempo sin jugar, tras una lesión compleja, eso cuesta. Lo llevamos despacio, pero seguro. Por eso los cambios.



Por mejorar: "En el medio nos faltó orden y tranquilidad. Se perdió el balón y eso lo aprovechó Nacional.



