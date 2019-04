Millonarios quiere seguir aumentando su ventaja en el liderato

Contra Patriotas, Millonarios saldrá al terreno del estadio La Independencia, este domingo a las 3:00 p.m., para mantener su liderato en la Liga I-2019.

El plantel embajador llega a este partido con la satisfacción del trabajo bien hecho. Aunque ha tenido algunos rendimientos bajos, los resultados lo han acompañado y está en la parte más alta de la tabla.



Aunque Juan David Pérez disputó el partido de mitad de semana de la Copa Colombia, el atacante no estaría en este partido de Liga. Roberto Ovelar también está por fuera de este encuentro por lesión.



“No todo es felicidad, quiero un equipo más perfecto en el manejo de la pelota. Nosotros no pensamos en los 30 puntos, vamos más allá. Yo aún no estoy clasificado y quiero quedar primero”, dijo Jorge Lus Pinto.



Para mantener la punta, Millonarios pondría a su equipo de gala y que además no tuvo participación en la Copa Colombia a mitad de semana.

Patriotas quiere plantarle cara al líder

Luego de la derrota 4-0 a manos del Unión Magdalena en la jornada anterior y la victoria del Caldas sobre Envigado, Patriotas Boyacá salió de los mejores ocho equipos del país.



Ante esta situación, la escuadra que orienta Diego Corredor tiene la necesidad vencer a Millonarios, en compromiso que se realizará este domingo 13 de abril, a las 3:00 de la tarde, en estadio La Independencia.



Para el entrenador del conjunto boyacense Diego Corredor, el conjunto embajador tiene buenos jugadores y buen esquema técnico táctico, pero saben que en casa no se pueden dar ventajas si quieren estar en la fiesta de los ocho.



“El grupo está mentalizado en derrotar a Millonarios, es por esto que durante la semana realizamos trabajos con el fin de poder neutralizar las fortalezas de ellos y aprovechar las debilidades que poseen”, aseguró el estratega tunjano.



El primer duelo en la máxima categoría, de local, se disputó el 10 de noviembre de 2012 en cumplimiento de la última fecha del Torneo Apertura, en la que el conjunto bogotano se quedó con la victoria 0-2.



Desde entonces, se han medido 7 veces en Tunja, con 5 victorias para el azul, 1 empate y 1 triunfo para el cuadro boyacense. La última vez que se encontraron en La Independencia fue el 29 de julio de 2018, por la segunda fecha, con triunfo para Millonarios 0-2.



Para afrontar este encuentro, Patriotas Boyacá no contará con el defensor central Miller Mosquera, quien sufrió fractura de su tobillo derecho en el juego ante Unión Magdalena y estará por fuera de las canchas por cerca de ocho semanas, su posición la tomará Davinson Monsalvo.



Actualmente, el onceno boyacense de ubica en la novena casilla del campeonato con 20 unidades, las mismas del Deportivo Cali que ocupa la octava casilla, pero con mejor diferencia de gol que el equipo de Diego Corredor.

Alineaciones probables:

Patriotas: Eder Chaux; Israel Alba, Daniel Briceño, Davinson Monsalve, Federico Arbeláez; Maicol Medina, Exequiel Benavidez, Jhon Arias, Kelvin Osorio; Daniel Mantilla y Brayan Fernández.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Andrés Román, Matías de los Santos, Luis Payares, Felipe Banguero; Felipe Jaramillo, César Carrillo, Christian Marrugo, David Silva, Santiago Montoya y Fabián González.



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja



Redacción Futbolred​