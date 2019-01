Junior vs. Tolima: arranca el fútbol colombiano con la Superliga

Luis Fernando Suárez y Alberto Gamero son dos de los técnicos que más mercado tienen al final de cada temporada y durante cada campeonato. Diferentes equipos los buscan, los tantean, y cómo no, si es que se trata de dos de los mejores entrenadores nacionales que siguen en la Liga. Gamero no se fue. Se quedó en Tolima, con el que ya ganó el título en 2018. Suárez sí lo hizo, dejó a Equidad para triunfar en el Junior. Este miércoles estarán frente a frente, en la ida de la Superliga, el primer título oficial del año que empieza en Barranquilla y se resolverá el domingo en Ibagué.

Entre los dos entrenadores hay mucho en común: son dos excelentes técnicos, trabajadores, con experiencia, ajenos a las polémicas, respetuosos, campeones en el fútbol colombiano (Suárez con Nacional en 1999 y Gamero en 2008 con Chicó y 2018 con Tolima). Pero también tienen paradojas: Suárez, que tiene encima dos mundiales (con Ecuador y Honduras), llega a un Junior que le apostó a la continuidad, a mantener la base de sus jugadores campeones. Porqué él así lo pidió. Suárez es el nuevo. Gamero llega a un Tolima que tiene renovación y varias ausencias. Él es el antiguo.



Cuando Suárez decidió volver al fútbol colombiano, tras su periplo internacional, se hizo cargo de Equidad. Ahí estaba cómodo. Buen equipo, buenas campañas, un proceso sin presión. Pero Suárez es un técnico de retos grandes. Por eso fue que aceptó la propuesta del Junior, justo cuando este acababa de ser campeón de la Liga y subcampeón de la Suramericana, y cuando se fue el técnico Julio Comesaña. Triunfar en Junior no es fácil, lo saben muchos, el propio Gamero que pasó por allí sin pena ni gloria y no lo dejaron ni terminar su trabajo. El propio Comesaña sufrió muchas batallas.



“Cuando llegue pedí que el equipo tuviera los menores cambios posibles y así se hizo. Pienso en la lógica, en verlo jugar como el semestre pasado. Confío que el equipo sigua siendo igual de fuerte como lo ha sido hasta ahora”, dijo Suárez antes de su primer partido oficial como DT de Junior.



Suárez sonó para muchos equipos, incluso para la Selección Colombia. Por eso cuando su nombre empezó a tener fuerza en Junior, aseguró que no había nada, que él había sonado para todas partes y seguía en Equidad. Pero a Junior sí fue. Y tiene casi el mismo equipo de Comesaña, sin Jarlan Barrera ni Yony González, con un refuerzo como Michael Rangel. Además, no se fue Luis Díaz, que hubiera sido una ausencia sensible.



Suárez ya tiene su primer reto, contra Tolima. “Tolima es un equipo de cuidado, que es parejo en todas sus líneas y con un entrenador muy inteligente para plantear partidos, y que conoce esta nómina”, dijo el entrenador antioqueño.



Gamero también sonó para muchos equipos en el 2018, incluso para los de Bogotá, pero antes de terminar el año, el club pijao emitió un comunicado para despejar todas las dudas. ¡Gamero se queda! También es un reto para él, porque ya fue campeón y sin embargo decidió quedarse. La Copa Libertadores que tendrá este año es algo que sin duda lo sedujo para seguir. Además, conoce como nadie a ese equipo, a esos jugadores.



Su paradoja con Suárez es que Gamero decidió quedarse en un equipo que perdió piezas fundamentales: sus centrales Luis Payares y Fainer Torijano, y su volante Yohandry Orozco, entre otros. Y llegaron una buena cantidad de futbolistas que tendrán que engranar en el modelo Gamero, como Jeison Gordillo o el delantero paraguayo Luis Nery Caballero.



“Salieron unos jugadores que pocas veces actuaban. Torijano, Payares y Orozco eran los que más tenían minutos; pero hemos tenido la fortuna de conseguir unos jugadores que habíamos visto desde hace rato y eran importantes en sus equipos”, dijo Gamero, preparado para comenzar un nuevo desafío, al frente de un Toima hecho a su imagen.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Sebastián Hernández; Freddy Hinestroza, Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz. DT: Luis Fernando Suárez.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Danovis Banguero; Carlos Rentería, Carlos Robles, Larry Vásquez, Daniel Cataño, Luis González, y Marco Pérez. DT: Alberto Gamero.



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.



Hora: 7:45 p. m.



