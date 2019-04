Junior, a olvidarse de Copa y ratificarse en la Liga contra Nacional

Una oportunidad para conseguir un triunfo que signifique algo más que estadísticas tendrá Junior el domingo a las 5 p. m. en el estadio Metropolitano. El conjunto rojiblanco, segundo en la Liga colombiana con 26 puntos, recibirá a Nacional, que cuenta por estos días con una de sus ediciones más pálidas de los años recientes. Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori están en la casilla 11 con 18 puntos, registrando apenas 4 victorias en 13 fechas.

Vencer a Nacional no hará olvidar el descalabro juniorista en la Copa Libertadores, pero sí marcaría un punto alto en la confianza que la hinchada pueda depositar en los jugadores y el entrenador Luis Fernando Suárez de aquí en adelante. Si bien Junior no es el acérrimo rival de Nacional, el verde paisa sí es el equipo frente al cual los seguidores tiburones quieren sentirse ganadores.



Además, en caso de vencer, los de Barranquilla dejarían lista su clasificación al octogonal liguero, dejando además en muy mala posición al equipo antioqueño, que no ha conseguido consolidar un proyecto futbolístico este semestre.



“El grupo está bastante dolido, pero sabemos que tenemos que levantar la cabeza, esto no termina y estamos pensando en enfrentar a Nacional. No hemos hecho bien las cosas, la actitud en los partidos, más que todo ante Melgar, no fue la mejor, pero hay que alzar la cabeza”, manifestó el mediocampista Víctor Cantillo, uno de los más cuestionados por su bajo rendimiento en partidos recientes.



“En los momentos difíciles es cuando hay que sacar la casta, este equipo tiene jugadores de recorrido, que debe salir lo más pronto posible de este duro golpe”, dijo el defensa Rafael Pérez.

Nacional a seguir luchando por su clasificación

Atlético Nacional visita a Junior de Barranquilla, este domingo desde las 5:00 p.m. en el estadio Metropolitano, por la fecha 15 de la Liga I-2019. Tras superar a Alianza Petrolera, los dirigidos por Paulo Autuori están con ánimos renovados para ir a buscar la victoria en un terreno difícil. Mientras que los ‘rojiblancos’ están expectantes y con ganas de quitarse el sabor amargo de la eliminación en la Copa Libertadores con un dulce triunfo, que, de paso, los deje cerca de la clasificación.



Los ‘verdolagas’ recuperaron jugadores para este partido fundamental. Yerson Candelo y Steven Lucumí aparecen en la nómina de viajeros, superaron sus molestias físicas y están a disposición del cuerpo técnico. Por su parte, Carlos Cuesta y Andrés Reyes llegaron de su convocatoria con la Selección Colombia Sub 20 para darle una mano a su equipo, mientras que Brandon Caicedo tuvo su segunda convocatoria y probablemente tenga algunos minutos en cancha.



En cuanto a las ausencias; Nicolás Hernández continúa con cuidados especiales y prefirieron que no tuviera desgaste con el viaje a Barranquilla, de la misma manera con Hernán Barcos, quien mejoró de su herida e inflamación del tobillo izquierdo, pero no pudo entrenar con normalidad.



Pensando en este encuentro, Yerson Candelo indicó que “estoy muy feliz de volver a trabajar, esperamos hacer un gran juego y conseguir los tres puntos. Al que le toque lo hará muy bien, hay que fortalecer el carácter y conseguir esa senda victoriosa, tenemos un grupo bien importante para conseguir los objetivos”.



Por su parte, Paulo Autuori ponderó al Junior como a todos los rivales que ha enfrentado en la Liga. “Tenemos que volver a tomar una idea de juego, será interesante el partido contra Junior, un equipo que sale a jugar y que deja jugar. Un partido de fútbol es bueno cuando ambos equipos tienen la idea de jugar, ojalá contra Junior volvamos a hacer el juego que nos gusta”.



En cuanto al historial, se han disputado 236 partidos por Liga, donde Nacional ha ganado 91 frente a 73 de Junior, 72 empates redondean esta estadística. Los ‘verdolagas’ han marcado 281 goles frente a 259 ‘rojiblancos’.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jefferson Gómez, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Fabián Sambueza, Teófilo Gutiérrez, Matías Fernández; Michaell Rangel.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Steven Lucumí, Vladimir Hernández, Omar Duarte.



DEPORTES

Barranquilla



JUAN CAMILO ÁLVAREZ SERRANO

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín