Nacional encontrará caras conocidas en Libertad, su rival en la Copa

El Libertad de Paraguay aspira a vencer este jueves (7:30 p. m., transmisión por el Facebook de la Conmebol) en casa al Atlético Nacional, en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores y, en lo posible, repetir la hazaña que le dio el pase, frente al The Strongest, de Bolivia, al que le endosó un 5-1 en la vuelta la semana anterior. Y aspira a esto, en gran medida, porque cuenta con tres viejos conocidos del club antioqueño: Macnelly Torres, Alexánder Mejía y Leonel Álvarez, DT del equipo paraguayo.

Los dos jugadores, no hace mucho, tuvieron un pasado glorioso con Atlético Nacional. Tanto Macnelly como Mejía fueron parte del 11 titular que se coronó campeón de América, en el año 2016, al vencer en la final de la Libertadores a Independiente del Valle, de la mano del entrenador Reinaldo Rueda.

Torres ganó en sus tres pasos por Nacional (2011 –un semestre–, 2012-2013 y 2015-2018) diez títulos, incluidas cuatro estrellas de la Liga colombiana. Por su parte, Mejía ganó nueve títulos en sus dos periodos (2012-2014 y 2015-2016); el volante de marca fue vital para el tricampeonato liguero que logró Nacional al ganar los dos títulos de 2013 y el del primer semestre de 2014.

Macnelly Torres tuvo tres etapas con Nacional y ganó diez títulos oficiales. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO



La actualidad de los dos jugadores colombianos en Libertad de Paraguay no es muy buena. Actualmente, Mejía está lesionado y Macnelly está ocupando un lugar en el banco de suplentes. El técnico Leonel Álvarez asegura:

Alexánder Mejía, campeón de la Libertadores con Nacional en 2016, llegó este año a Libertad. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO

Precisamente, el DT Álvarez ocupa un lugar muy importante en la historia de Nacional, pero hoy vive la realidad de que gran parte de la hinchada no lo puede ver. En 1989, Leonel se coronó campeón con el equipo antioqueño de la Copa Libertadores. Sin embargo, al DT siempre se le ha vinculado con el rival de patio: Independiente Medellín.



Álvarez, como técnico del DIM, ha tenido fuertes declaraciones en contra de Nacional y, además, ha celebrado dos títulos con el equipo rojo (2014-II y 2016-I). Versiones extraoficiales señalaron que cuando Atlético Nacional despidió el año pasado a Jorge Almirón como técnico, Leonel se ofreció para reemplazarlo, pero la barra brava del equipo verdolaga se habría opuesto fuertemente a su llegada al banco.



Lo cierto es que esos hinchas sí hicieron una campaña por redes sociales mostrando su inconformismo ante la eventual llegada del antioqueño a dirigir Atlético Nacional.



El equipo colombiano, dirigido por Paulo Autuori, podría contar con el delantero argentino Hernán Barcos y el extremo Jeison Lucumí, ya recuperados de sus problemas musculares. Los colombianos superaron la ronda anterior batiendo al Deportivo La Guaira de Venezuela, en una eliminatoria que se decidió por un único gol de Sebastián Gómez en la ida en Caracas.



Libertad, por su parte, eliminó al The Strongest boliviano, con una exhibición en la vuelta que se saldó con un 5-1, con un triplete del delantero Adrián Martínez.



El capitán del Gumarelo, Sergio Aquino, dijo a los medios que no cree que el once inicial tenga muchos cambios respecto a ese encuentro, en el que mantuvo un 4-4-2, con Martínez y Óscar Cardozo de puntas de lanza. Aquino apostó por un juego “ordenado” y “compacto” en defensa y con un fin claro: “Tratar, desde el primer minuto, de buscar el gol”.



El ganador de esta llave entre Libertad y Atlético Nacional obtendrá el cupo para integrar el grupo H de la Copa Libertadores con el Gremio brasileño, el Universidad Católica chilena y el Rosario Central argentino.



El partido de vuelta entre el club paraguayo y el colombiano se disputará en Medellín el próximo 28 de febrero.



