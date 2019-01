Pasto se estrena en Ipiales, contra Envigado

Después de 18 años, la ciudad de Ipiales vuelve a ser sede del fútbol profesional colombiano, mientras se remodela el estadio Libertad, el cual a decir del gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, será uno de los escenarios más modernos del país y el cual será objeto de una gran transformación, al construirse los nuevos camerinos, el túnel de salida de jugadores, nueva iluminación, tablero electrónico y una cancha de fútbol acorde a las recomendaciones entregadas por los organismos pertinentes y cuyos trabajos de manera oficial se iniciaron a partir de la fecha.



Por su parte, las autoridades del puerto fronterizo de Ipiales en cabeza del alcalde Ricardo Romero Sánchez, dejaron el estadio Municipal en condiciones para jugar durante el presente año, existiendo una gran expectativa por parte de los aficionados, dirigentes y amigos del fútbol profesional.



En todos los estamentos se recordó como en el año 2000, el Deportivo Pasto jugó contra Envigado, Real Cartagena, Quindío y Deportivo Cali, compromisos que se jugaron en el segundo semestre, con presencia de numerosos asistentes pastusos y de las poblaciones pertenecientes a la exprovincia de Obando.



El estratega Alexis García, de manera pública indicó, que el equipo está dispuesto a ganar el respeto y hay compromiso de los jugadores, para ser protagonistas en el presente año, siendo importante el primer punto conseguido contra Independiente Santa Fe el domingo pasado y ahora, espera por Envigado este domingo y luego Once Caldas el domingo en la tarde.



El técnico quien estuvo acompañado de los jugadores entre ellos Carlos Daniel Hidalgo, objeto de la ovación de los aficionados manifestó que: “el logro se consigue única y exclusivamente, si el compromiso es de todos. Espero que algún día de este año estemos juntos todos, periodistas, hinchas, directivos, gobernador, patrocinadores, luchando por el equipo”



El Deportivo Pasto, llegó a la capital de Nariño el lunes en la mañana, se concentró en el Hotel Agualongo, asistió al acto de presentación de la iniciación de trabajos de remodelación del estadio Libertad y a las nueve de la noche partió rumbo a la ciudad de Ipiales, donde eran esperados por un grupo de aficionados, que le están brindando el respaldo en esta nueva aventura.



El lugar donde se concentrará el equipo, se han colocado una serie de avisos alusivos al onceno, a quien le dicen: “bienvenido a tu casa…” los periodistas están respaldando en los espacios deportivos, animando a asistir a los encuentros.



Los directivos consideraron que los partidos Tipo “A”, será cuando juegue contra Caldas, Cali, Millonarios, Medellín y América, los valores de las entradas fueron fijadas en 40 mil para occidental, 15 mil occidental metálica, oriental 30 mil, suroriental y nororiental metálica 15 mil pesos. Para los partidos clase “B” los costos van de 10 mil a 30 mil pesos.



De igual manera, se están organizando caravanas de buses, para desplazarse hasta Ipiales llevando los aficionados, con boleta incluida, cuyos valores varían de uno a otro empresario.



En principio se estimó que podría repetir el mismo equipo, aunque ya tiene en mente el cuerpo técnico, el contar con el apoyo de Carlos Daniel Hidalgo y Juan Sebastián Villota, quienes, en el partido contra Santa Fe, lograron el valioso empate.

Envigado, a ganar si quiere empezar a dejar atrás el tema del descenso

Tras haber caído 0-1 en el debut de la Liga I-2019 frente a Millonarios, en su propio estadio, los dirigidos por Eduardo Lara tendrán la misión de visitar a Deportivo Pasto, en la segunda fecha, y arrebatarle los puntos que están en juego.



No obstante, los de Envigado saben que no será nada fácil, pues su rival nariñense viene de igualar 1-1 con Santa Fe en El Campín. Por lo tanto, los antioqueños deberán estar más concentrados si quieren recortarle diferencia a Pasto y dejar a Alianza Petrolera y Unión Magdalena en la zona del descenso.



Cabe anotar que los naranjas en esta tabla tienen 90 puntos, dos más que los de Barrancabermeja y Santa Marta, último y penúltimo respectivamente, y tiene uno menos que Cúcuta y está dos por debajo de Pasto.



Eduardo Lara no quiere sufrir este semestre. El pasado lunes anunció el tercer refuerzo que llegó a Envigado para afrontar esta temporada.



Se trata del lateral izquierdo Jesús Daniel Martínez, quien viene proveniente de Llaneros de Villavicencio, tiene 24 años y nació en Barranquilla.



“Estamos conformando un gran grupo, poco a poco han llegado los refuerzos. Martínez es un jugador de grandes cualidades, viene a hacer presencia en la defensa, zona en la que hemos tenido algunos altibajos”, anotó Lara.



Martínez se suma a Jairo Palomino, Francisco Báez y Brayan Lucumí como las caras nuevas envigadeñas. Palomino y Lucumí ya debutaron con la camiseta naranja.



“Me han hecho sentir como en mi propia familia, ha sido muy grato el recibimiento. Envigado es un club muy importante en el país, la idea es seguir creciendo, que a todos nos vaya muy bien y podamos celebrar con un título”, expresó Martínez.



Alineación probable



Deportivo Pasto: Neto Volpi, Fabián Viáfara, Anier Figueroa, Yosimar Quiñonez, Nicolás Carreño, Daniel Giraldo, Camilo Ayala, Mariano Vásquez, Andrey Estupiñan, Henry Rojas, Gustavo Britos. DT: Alexis García.



Envigado: Jefferson Martínez; Jairo Palomino, Francisco Báez, Cristian Arrieta y Nicolás Giraldo; Brayan Lucumí, Iván Rojas, Yeison Guzmán, Neyder Moreno y Michael Gómez; Wilfrido de la Rosa.

DT: Eduardo Lara.





Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado