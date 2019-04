Jaguares-Bucaramanga, un duelo que ya es para alejarse del descenso  

De los tres partidos que le restan a Jaguares para terminar su participación en la Liga I 2019, dos serán de local (Bucaramanga y Equidad) y uno de visitante (Huila). De esos nueve puntos que quedan en disputa, el club 'felino' buscará sumar el mayor número posible, sobre todo los de local, para ir sumando, tanto en la tabla de reclasificación, que da cupos a Copa Sudamericana (4) y Libertadores (1), así como en la del descenso, pues como es sabido ya el conjunto monteriano no tiene opciones de clasificar a la segunda fase de la Liga.

Es de anotar que en el descenso, los cordobeses están en el puesto 14 con 116 puntos. El último es Alianza Petrolera con 106, mientras que Rionegro y Envigado tienen 108.

Así que, no solo por el orgullo de hacer respetar la casa, Jaguares está en la obligación de ganar, también por la importancia de sumar estas unidades.



El cotejo más próximo de los sinuanos será ante otra divisa 'felina' y que además de tener los mencionados objetivos de los cordobeses, también tiene serias opciones de clasificar al grupo de los ocho. Los 'leopardos' del Atlético Bucaramanga serán el contendiente de turno de Jaguares.



El encuentro tendrá como epicentro el estadio Jaraguay de Montería, el domingo 28 de abril a partir de las 4:00 de la tarde, en duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga I 2019.



Las puertas del estadio para este cotejo se abrirán a partir de las 2:00 de la tarde del domingo y los valores de las boletas serán de 20 mil pesos, tribuna oriental; 30 mil, las de la tribuna occidental y 40 mil las de VIP.



Para este partido dominical, el club cordobés no tendría cambios en su nómina titular pese a venir de ser goleado 3-0 ante Medellín de visitante.

Con DT interino, frente a Jaguares

Atlético Bucaramanga visita a Jaguares de Córdoba en compromiso válido por la fecha 18 de la liga I - 2019. El onceno leopardo buscará sumar en su carrera por continuar alejándose de la zona del descenso, ya que no tiene posibilidades de clasificarse dentro del grupo de los ocho mejores.



Las sesiones de entrenamiento realizadas por el director técnico interino Oscar Serrano, tras la salida del estratega Carlos Giraldo, hicieron énfasis en recuperar la confianza del grupo de jugadores y planificar un partido basado en la tenencia de balón.



“Tenemos el compromiso y el encargo de terminar este campeonato con el equipo. Ahora, lo más importante es poder sumar la mayor cantidad de puntos de los nueve que nos restan por disputar. Jaguares es un fuerte rival de local, estamos buscando alternativas que nos permitan encontrar variantes y buen fútbol para este partido que esperamos sumar”, expresó el técnico leopardo encargado Oscar Serrano.



Ahora bien, Atlético Bucaramanga que aún no define cuál será su director técnico de cara a la liga II – 2019, espera consolidar un técnico definitivo que permita finiquitar la negociación, en la baraja se manejan nombres como Alexis Mendoza, Gregorio Pérez y Hernán Torres, entre otros. Para el grupo de jugadores su mentalidad está en culminar de la mejor forma el campeonato.



“Hemos trabajado fuerte durante este campeonato, en los últimos partido los resultados no nos han acompañado y esperamos que en los tres partidos que quedan podamos ganar y terminar en una mejor posición en la tabla”, expresó el volante santandereano Sherman Cárdenas.



Atlético Bucaramanga ocupa la casilla 13 con 20 puntos, jugará por sumar la mayor cantidad de puntos en la reclasificación, ya que el nuevo objetivo es clasificar a un torneo internacional.

Alineaciones probables

Jaguares: José Escobar; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Fabián Mosquera, Fabio Castillo; Sebastián Ayala, Yohn Mosquera; Pablo Rojas, Harrison Mojica, Stiwar García; Edis Ibarguen.



Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos, Harold Gómez, Henry Pernía, Jeison Quiñones, Luis Mena, Cesar Quintero, Alejandro Bernal, Rafael Robayo, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Roque Caballero.

Director Técnico: Oscar Serrano.



GUDILFREDO AVENDAÑO

Para EL TIEMPO

Montería



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga.