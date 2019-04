El clásico de la cola en la Liga: Rionegro recibe al Huila

Conmovidos aún por la derrota 2-0 en Manizales, el sábado anterior, frente a Once Caldas, los jugadores y cuerpo técnico de las Águilas entrenaron este lunes con miras al encuentro por la fecha 13 contra el Atlético Huila, que se jugará este martes a las 6 p. m., con señal de Win Sports.

El técnico Éver Almeida, que vivió su primera derrota al frente de Rionegro Águilas, confesó que fue un golpe duro al estado anímico del plantel, pero que no van a aflojar en los partidos que aún le quedan de este semestre.



“Duele la derrota pero no vamos a desfallecer tan temprano, las posibilidades matemáticas se nos achican, pero aún tenemos mucho por qué luchar, debemos salir de la zona del descenso y mostrar que estamos para mejores resultados”, agregó.



En cuanto a las variantes en la nómina titular el técnico Almeida no dio a conocer muchos detalles, va a esperar hasta la hora del partido para dar a conocer los jugadores que van a iniciar contra el Huila.



La boletería para este encuentro será repartida gratuitamente antes de este compromiso.



Cabe recordar que Rionegro Águilas no gana en la Liga I desde el 10 de febrero, cuando venció 2-1 a Boyacá Patriotas.

Huila, a despertar

Mientras se agotan las palabras, pero también el calendario, el cuadro huilense buscará este martes en el estadio Alberto Grisales, una victoria que le permita paliar la honda crisis de resultados deportivos después de disputadas 12 fechas.



Aunque es claro que la perdida de categoría solo se dará hasta el mes de noviembre y que aún queda tiempo para corregir, muchos califican este compromiso, como uno de los actuales clásicos del descenso (Rionegro tiene 103 puntos y hoy se iría a la B, mientras Huila tiene 104).

Tabla del descenso tras la fecha 12 de la Liga. pic.twitter.com/c2S0kmQjZ7 — Orlando Ascencio (@josasc) 1 de abril de 2019



“Va ser un partido complicado por la necesidad que ambos tenemos de sumar, pero en el caso nuestro debemos jugar con inteligencia el partido y tratar de convertir las pocas que tengamos. Creo que en eso estamos fallando, hemos generado opciones pero en la última puntada estamos fallando como nos sucedió frente a Patriotas. Esperemos que desde este martes cambiemos la historia y que comencemos a sumar de a tres. Somos conscientes que no podemos seguir dando más ventajas y que es urgente lograr la victoria”, sostuvo el arquero del Huila, Aldair Quintana.



Por su parte el lateral izquierdo Diego Sánchez que será inicialista en suelo antioqueño se mostró optimista de alcanzar un buen resultado. “Hemos venido trabajando bien y cuando lo haces de esa manera los resultados tiene que aparecer. Esperemos que este martes frente a Rionegro sea el inicio de solo cosas positivas que los resultados nos vuelvan a acompañar. El momento actual no es bueno y entendemos el malestar de los aficionados, pero a nosotros también nos duele y estamos trabajando para superarlo”, indicó.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Hanyer Mosquera, Ferney Ibargüen y Carlos Ramírez; Daniel Muñoz, Alexis Hinestroza, Francisco Rodríguez y Jáder Obrian; Mauricio Gómez, Jefferson Cuero y Miguel Murillo. DT: Éver Almeida.



Huila: Aldair Quintana; Nicolás Roa, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Diego Sánchez; Michael Ordoñez; Bayron Garcés, Jorge Aguirre, Kevin Agudelo, Michael López; Wilmar Jordán. DT: Luis Fernando Herrera.



Esteban Torres Arbeláez

José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Rionegro y Neiva