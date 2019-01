Huila, segundo desafío del ascendido Unión Magdalena

Después del irregular partido en Bogotá frente a Equidad Seguros con el que perdió 2-0 en el inicio del fútbol en Colombia, los integrantes del equipo opita solo piensan en sumar los tres puntos frente al recién ascendido Unión Magdalena.

Por ello este lunes y con el poco tempo que queda, madrugaron a trabajar para corregir las falencias que se cometieron. Entienden que no fue un buen debut y que se cometieron errores puntuales que no se pueden volver reiterativos.



“Así haya perdido en casa, sabemos que lo equipos recién ascendidos son muy complicados y Unión no será la excepción. Además porque tienen a un hombre en racha goleadora como Ricardo Márquez, que ha demostrado desde el año pasado que es un gran goleador y por ello debemos estar muy concentrados, no solo con él sino con todos los rivales, para evitar sorpresas”, sostuvo el arquero Aldair Quintana, uno de los de mejor rendimiento en el partido inicial pese a la derrota.



Por su parte el técnico Dayron Pérez, reconoció que se debe pasar la página porque se viene un partido de seis puntos frente a un rival comprometido en el descenso como Unión Magdalena.



“Esto pasa muy rápido y ya nos toca pensar en el juego de este martes, donde muy seguramente vamos a encontrar una rival difícil porque ellos vienen de perder en casa y querrán recuperar los tres puntos para no dar tantas ventajas, pero se van a encontrar un equipo que como el nuestro sabe del compromiso con esta institución y entiende que en casa no podemos dar ventajas. Siento el equipo tocado por el partido del sábado y sé que vamos a ver un equipo con mayor dinámica y que muy seguramente va a imponer condiciones en casa”.



Eso sí les he inculcado mucho en lo equilibrados que debemos ser para evitar sorpresas” Destacó el técnico antioqueño al servicio del cuadro huilense.



La principal novedad en la lista de convocados es el volante Michael Ordoñez quien no fue tenido en cuenta en el partido inicial.



Alineación probable

Huila: Aldair Quintana; Carlos Riascos, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Michael López; Diego Moreno; Andrés Amaya, Diego Barreto, Hernán Hechalar, Bayron Garcés; Cristian Canga.



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ