Millonarios, por la recuperación; Santa Fe se juega todo en el clásico

El encuentro 296 en los clásicos capitalinos de la Liga está marcado por dos momentos extremadamente diferentes: Millonarios, el local este jueves, está de cuarto en la tabla de posiciones, no ha perdido en El Campín y, aunque hace tres juegos no gana, está más sólido en su juego; mientras, Santa Fe es último en la tabla, sus delanteros no afinan y ganarle a su rival de patio significaría salir de la cola y recuperar la confianza. Así arrancará el partido, a las 8 p. m. (tv de Win Sports).

“Nosotros estamos motivados, indudablemente, por lo que representa el clásico. Siempre en estos partidos hay que olvidar el pasado de los equipos, bueno o malo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay momentos difíciles en el adversario. Tienen buenos jugadores y motivación”, dijo ayer el técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, tras la última práctica, previa al clásico contra Santa Fe.



Precisamente, esa es, si se quiere, la magia de los clásicos: poco importa cómo vienen los equipos y, por eso, a pesar de que en el papel y estadísticas Millonarios es el favorito, Santa Fe tiene la posibilidad de revertir la situación contra su rival de patio. Y así lo entienden sus jugadores. “Ya hay poco por decir y mucho por hacer. Estamos apenados por la situación, pero mañana (jueves) es un lindo escenario para sacudirnos y sacarnos esas cosas fuera del campo que nos han afectado”, aseguró Luis Manuel Seijas, volante de Santa Fe.

A pesar de que Millonarios está en la parte alta de la tabla de posiciones, solo ha sumado dos puntos de los últimos nueve posibles (empates 1-1 contra Cali, de visitante, y Nacional, en Bogotá; y derrota 1-0 contra Pasto, en Ipiales). Además, no tendría una de sus piezas principales en el ataque: Juan David Pérez, el delantero que se resintió por una lesión muscular y está en duda.



Por eso es normal la preocupación del técnico Pinto, aunque, según él, internamente ya saben cuál es el problema que han tenido durante los últimos partidos. “Tenemos identificado en dónde hay errores y en dónde están las fallas. Algunos rendimientos individuales están identificados claramente”, afirmó el DT.



En Santa Fe no se ha perdido la confianza de poder revertir la situación que tiene al equipo en la última posición de la tabla, sin ganar ni un partido de Liga en el semestre y con la moral por el piso. Además, las lesiones de Omar Pérez y Jhon Velásquez, de los pocos refuerzos que marcaban diferencia están lesionados.



Gerardo Bedoya para el juego haría varios cambios. El más sonado es la salida de Geovanni Banguera de la portería para darle paso a Miguel Solís, quien solo ha atajado un partido durante este semestre. La otra novedad es la aparición de Andrés Pérez por Juan Pedroza, quien fue convocado al microciclo de preparación de la Selección Colombia sub-20.



El clásico de este jueves, que está marcado por el lema #ElClásicoLoVivoEnFamilia y en las tribunas occidental y norte estarán mezcladas las dos hinchadas, puede ser el punto de inflexión en el semestre que ponga en más dudas a Millonarios o termine de hundir anímicamente a Santa Fe.



