Bucaramanga, necesitado de victoria, recibe al Once Caldas

Atlético Bucaramanga recibe la visita de Once Caldas de la ciudad de Manizales por la fecha 16 de la liga I – 2019. El onceno auriverde buscará obtener los tres puntos frente a un rival directo en su carrera por la clasificación dentro de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano.

Atlético Bucaramanga tuvo solamente un par de días de prácticas para preparar un partido en el que se jugará ampliamente sus posibilidades de clasificar al grupo de los ocho mejores. Después de su derrota en la ciudad de Medellín, el equipo quiere dar vuelta a la hoja y mirar hacia adelante buscando un equipo sólido en defensa y con efectividad en el frente de ataque.



“Tenemos un reto muy importante para nosotros y es buscar la victoria, no será fácil, Caldas es un equipo que viene en alza en sus resultados y nosotros venimos de perder y tenemos que recuperar los puntos en nuestra casa”, expreso el director técnico leopardo Carlos Giraldo.



Ahora bien, dos ausencias tendrá la formación, son ellos el delantero Sergio Romero quien continua recuperándose y el lateral izquierdo Marvin Vallecilla, quien pagará fecha de sanción tras la expulsión en la ciudad de Medellín. Habrá que pensar en alternativas que permitan obtener mayor rendimiento dentro de la cancha y bajo los objetivos planteados para este partido.



“Estamos revisando algunas novedades de jugadores, ahora tenemos un par de variantes que buscaremos precisar para entrar a plantear un partido que nos dé equilibrio en ataque y defensa, son estas dos fases del fútbol que debemos realizar con la mayor eficacia”, afirmó el asistente técnico de Atlético Bucaramanga Víctor Hugo González.



De otro lado, el grupo de jugadores hace unos días decidió no dar declaraciones a la prensa deportiva de la ciudad, ante las supuestas afirmaciones, que manifiestan que ellos, se han dedicado a cuestiones extra futbolísticas y no han permitido un mayor rendimiento. Ahora, se espera que el grupo se pueda recomponer de la derrota sufrida el día sábado y sepa sacar adelante un partido en el que se juega más que la clasificación.

Otro urgido

A recuperar lo perdido en casa saldrá el Once Caldas frente a Bucaramanga, partido que deparará en gran parte el futuro del caldense, que de caer quedaría comprometido.

El ‘albo’ mostró señales de recuperación en la Liga, circunstancia por la cual se pensaba que podía recobrar cierto protagonismo en el campeonato, sin embargo, la pálida presentación del sábado que le significó perder en Manizales contra Jaguares lo puso a tambalear y debe de ganar en la próxima fecha, si quiere sostenerse en el grupo de los ocho.



La tarea de los manizaleños no es nada fácil de realizar, pues los bumangueses, otros necesitados del triunfo buscan meterse a la zona de clasificación y siguen vivos, pese a la intermitencia deportiva.



“Lo único que quiero es que mi equipo no me pierda seguridad, que mantenga ese ímpetu, que mantenga esa seguridad en su juego como lo ha venido haciendo y que vayamos siempre al frente”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



La principal baja de los cafeteros por un golpe en la tibia de la pierna izquierda será la de Juan David Rodríguez, sustituido por Harlin Suárez, situación que obliga al entrenador a subir al medio campo a David Gómez y le abre una puerta a Edwin Velasco, quien ocupará la lateral izquierda.



“Estoy preparado, hace mucho quiero jugar, hace mucho no tengo continuidad y mañana (martes) es una linda oportunidad para volver a sumar minutos y demostrar y aportarle mucho al equipo”, comentó Suárez, futbolista con pasado en el ‘leopardo’.



Jean Carlos Blanco se convierte en el gran sacrificado, dada su salida del onceno inicialista y existe una duda entre Javier Reina y Juan Pablo Nieto, quienes se diputan un cupo en la titular, en procura de acompañar al delantero Ménder García, que se mantiene en el frente de ataque.



“La verdad uno a medida de que va jugando y va teniendo varios partidos a continuidad, creo que se le hace más fácil jugar los 90 minutos”, manifestó Nieto.

El ‘blanco’ con 21 puntos en la octava casilla es perseguido por Magdalena y Patriotas, cada uno con 20 unidades y están con 19 puntos Nacional y Bucaramanga, undécimo y duodécimo respectivamente.

Alineaciones probables:

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Jeison Quiñones, Luis Mena, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Rafael Robayo, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Roque Caballero. DT: Carlos Giraldo.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Kevin Londoño, Sebastián Guzmán, Harlin Suárez y David Gómez; Javier Reina (Juan Pablo Nieto); Ménder García. D.T.: Hubert Bodhert.



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales