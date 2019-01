Atlético Nacional debuta en la Liga contra Once Caldas en el Atanasio

Atlético Nacional se medirá frente a Once Caldas por la primera fecha de la Liga Águila 2019-I. El cuadro verde buscará iniciar con pie derecho el torneo local ante el conjunto de Manizales y dejar el mal sabor del último semestre donde no pudo llegar a las fases finales.

#EquipoProfesional | 📋 Este es el grupo de convocados dispuesto por nuestro DT Paulo Autuori para el debut ⚽ de mañana contra Once Caldas #VamosVerdolaga 💚 pic.twitter.com/eKfNiByMK9 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 25 de enero de 2019

Paulo Autuori, entrenador de Nacional, habló del debut y sobre la falta de certeza que han tenidos sus dirigidos frente al arco rival. “Estamos trabajando bien y es una semana importante porque es el estreno. El equipo ha creado muchas oportunidades, hemos tenido una charla y quedamos en que hay que meterla”.



Autuori explicó cómo quiere que jueguen sus jugadores ante Once Caldas “Quiero a los jugadores con confianza, jugando fútbol con el balón a ras del piso, con velocidad, triangulaciones, pero con una manera efectiva y vertical. Eso para mí es fundamental y los jugadores lo saben. El tema no es tener el balón, es cómo tenerlo para ser efectivos, entonces hay que ser vertical”.

“Siempre he trabajado con las canteras de los clubes porque creo que no hay otro camino que no sea este. Acá hay buenos jugadores talentosos que necesitan crecer y yo estoy para respaldarlos. Los errores que puedan cometer son parte del proceso y yo los voy a respaldar siempre”, dijo sobre la posible inclusión de varios juveniles en las formaciones titulares.



La únicas bajas por lesión son las de Helibelton Palacios y Carlos Rivas. Palacios tiene una fuerte contusión en la pierna derecha y Rivas tiene un esguince en su tobillo izquierdo.



Vladimir Hernández fue expulsado la última fecha de la Liga Águila 2018-II ante Leones y tiene que cumplir dos fechas de sanción. Aunque el club lo podría usar porque tiene a jugadores en la Selección Colombia sub-20, Nacional buscará que cumpla las dos fechas de una vez.

Con la idea de debutar con triunfo, Once Caldas visitará a Nacional

El Once Caldas tuvo un 2018 positivo, pues consiguió cupo a la Sudamericana, disputó una final, recuperó cierto protagonismo en el balompié colombiano y lo más importante, pudo alejarse de la zona del descenso, circunstancias que le permiten afrontar la temporada 2019 con tranquilidad.



Los manizaleños, en el arranque de la Liga quieren saldar una cuenta pendiente contra nacional, equipo con el que perdió la Copa Colombia. Sin duda alguna el encuentro entre antioqueños y caldenses se vivirá con cierta intensidad, o por lo menos así lo siente el técnico Hubert Bodhert, quien quiere sumar los primeros tres puntos del semestre y de paso sacarse un poco la ‘espina’ por el título cedido.

“Uno de nuestros objetivos mejorar la campaña, mejorar las cifras, poder ganar algo importante, ya iniciamos, vamos a iniciar y van a haber muchas adversidades, van a haber situaciones muy complejas, pero vamos a prepararnos día a día para poder superar todo lo que se nos presente. Yo mañana espero un partido duro”, dijo Bodhert.



Las caras nuevas estarán presentes en la nómina titular frente al ‘verde paisa’, entre las que se destacan los estrenos del arquero paraguayo Gerardo Amílcar Ortiz, el media punta Carlos Lizarazo y el delantero Darío Rodríguez, quienes fueron contratados con el único compromiso de mejorar el rendimiento deportivo del cafetero.

“Hay mucha tranquilidad, con muchas ganas de jugar porque ya son muchos días de pretemporada que uno ya necesita esa competencia, así que quiero hacer las cosas bien y poder ganar que es lo que queremos todos. Tenemos un lindo desafío y tenemos que tomarlo de la mejor manera”, comentó Ortiz, que es el remplazante de José Fernando Cuadrado.



Una de las novedades será la reaparición de Kevin Londoño, jugador recuperado de una fractura de peroné y que el año pasado era una de las piezas fundamentales del ‘blanco’.



“Estoy feliz por el trabajo que se viene haciendo, porque se ve un buen grupo y que bueno empezar con un gran rival, esperemos hacer las cosas bien y conseguir un buen resultado. Voy a tratar de hacer lo mejor, siempre buscando el gol”, manifestó Rodríguez.



El Once Caldas realizó el viernes en la mañana su última práctica en el estadio Palogrande, previo a su debut en el campeonato.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Cuadrado, Gilberto García, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado, Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jeison Lucumí, Juan Pablo Ramírez, Yerson Candelo y Omar Duarte.

D.T.: Paulo Autuori.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Mauricio Restrepo, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Carlos Lizarazo y Darío Rodríguez.

D.T.: Hubert Bodhert.







